John F. Kennedy zamanında “Zaferin babası çok olur, mağlubiyet ise yetimdir” demiş.

Bitik Kayserispor’dan içeride 3 yemiş Fenerbahçe’nin egolu babası Mourinho soru beğenmiyor. Konuşmak istemiyor.

Baharın gelişini mi konuşalım baba?

Karizmana zeval gelmesin. Her olayda başroldün bu sezon. Çözdüğün tek maç yok. Cidden özelsin.

9 eksiği olan küme düşme adayı Kayseri’ye evinde puan vermek özel hissetmek için gayet yeterli.

Fenerbahçe maalesef Mourinho’nun egosuna sponsor oldu. O sponsorluk da Fenerbahçe’yi sıradanlaştırdı. Şampiyonluğu geçtim Kadıköy’de kazanmak diğer takımlar için sıradan oldu artık.

Bunun en büyük sorumlusu da bugünlerde ortalarda görünmeyen başkan Ali Koç’tur. Sahi nerede? İlk defa başarısız değil ama ilk defa bu kadar kayıp.

‘Maalesef olmayacak’ noktasına geldiğini düşünüyorum.

Her geçen yıl taraftar eriten camiada 3’te 0 çekilen sezonun projesi stadyumu büyütmek!

Haklısın başkan mızrak çuvala, utanç tribüne sığmıyor artık.

Mourinho haklı. Buranın da kültürü bu. Galatasaray maçından sonra seni gönderemeyen ‘kültür’den çok çektik.

Ama inandığım kültür şudur; ah alanın yüzü gülmez. Fenerbahçe İsmail Kartal’ın ahını öyle ya da böyle almıştır.

Elitizm sevdasının başa ördüğü son çorap Mourinho, ne Fenerbahçe’de ne de dünyanın herhangi bir takımında başarılı olamaz bundan sonra. İşler yolunda gitmediğinde oyuncu kellesi veren hocanın para pul işleri bittiğinde yönetim için neler söyleyeceğini hep birlikte göreceğiz.