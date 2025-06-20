CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi, “baba ocağı” olarak nitelendirdiği CHP’ye dönmeye davet etti. İnce’nin CHP’ye katılış tarihi de belli oldu. Önümüzdeki Salı gün İnce, CHP Grup toplantısına katılacak ve 4 yıl önce çıkardığı CHP rozetini, Genel Başkan Özgür Özel takacak.

CHP’den kopanların kurduğu siyasi partiler çok uzun ömürlü olmuyor. Bunun en uzun ömürlü olanı Bülent Ecevit’li DSP olmuştu. Bugün DSP’nin “tabela partisi” olarak kaldığı, bir gücünün ve oy tabanının bulunmadığı biliniyor. CHP’den ayrılan iki iddialı isim parti kurmuştu. Neler olduğuna bakalım.

AYRIŞMA DEĞİL, BİRLEŞME ZAMANI

Genel Başkanlığını Mustafa Sarıgül’ün yaptığı Türkiye Değişim Partisi 20 Aralık 2021 tarihinde kuruldu, kısa sürede örgütlendi. Ancak, bu ayrılık uzun sürmedi. Birlik olmanın önemi ortaya çıktı. Sarıgül, partinin ilgili organlarını topladı ve 6 Nisan 2023’te Türkiye Değişim Partisi, CHP’ye katıldı. Yıllardır CHP’nin milletvekili çıkaramadığı Erzincan’dan Sarıgül, milletvekili adayı gösterildi. Sarıgül, CHP’nin oylarını önemli ölçüde artırmakla kalmadı, CHP uzun bir aradan sonra Erzincan’dan milletvekili çıkardı.

1979 yılında yapılan ara seçimi CHP 5-0 kaybetmişti. O gün Muharrem İnce, duvarlara CHP, ”Karaoğlan Ecevit” yazdı. O gün partili oldu. 2021 yılına kadar CHP’de görev yaptı. İl Başkanlığı, milletvekilliği, partisinin Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu, Cumhurbaşkanı adayı oldu. 42 yıl CHP’liliği sürdü. 2021’de CHP’den ayrıldı, Memleket Partisi’ni kurdu. İnce, dört yıllık aradan sonra yeniden CHP’ye dönüyor.

Muharrem İnce’nin salı günü CHP’ye katılacağı kesin. Ama, böyle bir kararı uygulamaya koymadan önce kendisine gönül verenler ve yol arkadaşlarıyla bazı kararlar alması gerekiyor. Bu kapsamda önce parti meclisini, il başkanlarını toplayacak. Onlara niçin CHP’ye katılmak istediğini anlatacak. Bunu yaparken, Memleket Partisi’ne gönül vermiş, partilerini büyütmek için emek harcamış insanlara saygısızlık olmamasına İnce büyük önem veriyor.

BORÇ SÖYLENTİLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN

Memleket Partisi’nin birikmiş çok borcu olduğu, bu yükten kurtulmak için partinin kapatılacağı, CHP’ye katılacağı yolunda bazı söylentiler gündeme geliyor. Memleket Partililere sorduğumda, onlar borçlarının olmadığını belirtiyorlar ve bu yöndeki haberleri, söylentileri “palavra” olarak niteliyorlar. Hatta, partinin borcunun CHP tarafından kapatılacağına ilişkin iddialar da gündeme gelmişti. İnce, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında tazminat davaları açmıştı.

Muharrem İnce’nin, partinin borcu yüzünden ayrılacağı, o yüzden partisini kapatacağı iddialarına karşı ne yapacağı merak ediliyor. Edindiğim bilgiye göre, Muharrem İnce, kendisi partisinden ayrılacak, partiyi en yaşlı üyeye bırakacak. Partinin en yaşlı üyesi CHP’nin 27. Dönem Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy. Onu CHP’nin eski İzmir İl Başkanı, halen Memleket Partisi MYK Üyesi A. Ali Güven izliyor. Yani, bu iki isimden birisi Memleket Partisi’nin genel başkanı olacak.

KURULTAYA GÖTÜRÜLECEK

Yeni genel başkan, Memleket Partisi’ni kurultaya götürecek. Büyük bir olasılıkla da kurultay kararıyla Memleket Partisi de kapatılacak. Memleket Partisi’nin böyle bir karar almasının nedeni, “CHP’ye bir mali yük getirdiklerine ilişkin iddiaların palavra olduğunu” göstermek olacak. Parti kapatılırken, isteyenlerin de CHP’ye üye olmaları sağlanacak. Yani Memleket Partisi’nin kapatılmasının borçla ilgisinin olmadığı da bu yolla ortaya konulacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, konuşmalarından sıkça “baba evi” vurgusunu yapıyor. Özel, Muharrem İnce’yi partisine davet ederken, “Nasıl istiyorsan öyle yapalım” dedi. İnce, CHP’ye bulaşmadan partiyi kapatmak istediğini belirtti. Bunda amaç, “Memleket Partisi’nin borcunu CHP üstlendi” söylentisini önlemek. Kurultay toplanıp Memleket Partisi’ni kapatacak.

DÖRT YIL ARADAN SONRA

Muharrem İnce, dört yıllık aradan sonra salı günü yeniden CHP’li oluyor. Neden böyle bir karar aldığını, partideki bazı arkadaşlarına şöyle anlattı:

“Arkadaşlar, şimdi memleketin içinde bulunduğu durum ortada. İktidar bütün gücüyle, yargı gücüyle CHP’nin üstüne çullanıyor. Burada abilik yapmak lazım. Yardımcı olmak lazım. Deneyimli bir siyasetçi olarak bunu yapmak istiyorum.

İnanın benim bir beklentim yok. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa onun kazanması için var gücümle çalışacağım. Bütün mesele bu. Yeter ki bu iktidardan kurtulalım.”

CHP’DE, BU YAPI ÇÖZÜLMELİ

Siyaset dünyasına artık “troller” girdi. “Şunun trolü, bunun trolü” deniliyor. Sahte hesaplarla karşı tarafı yıpratmak adına çok şeyler yapılıyor. Trollerin daha önce hep AKP’de olduğu ve bunların maaşa bağlandığını söyleniyordu. Şimdi, CHP içinde de iki ayrı trol grubundan söz ediliyor. Bunların bir kısmının genel merkeze, bir kısmının CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı olarak çalıştığı konuşuluyor. Yani, CHP’liler, CHP’lileri vuruyor.

CHP’de “birlik bütünlük” deniliyor ama trol yapılanması devam ettikçe o birlik bütünlüğün sağlanması da zor. CHP, bir an önce bu yapıyı çözmeli. AKP adına çalışanlar yetmiyormuş gibi, CHP’liler de birbirine düşman gibi saldırıyor.

Muharrem İnce’nin CHP’ye geri döneceği konuşulmaya başlayınca trol grupları yine harekete geçti. Partiyi büyütmek yerine, “gelmesin” diye uğraşanlar var. CHP içindeki iki ayrı trol grubu da birbirlerine saydırıp duruyor.

CHP kurultayı ile ilgili dava 30 Haziran’da görülecek. Nasıl bir karar çıkar bilemeyiz ama bilinen trol gruplarının o karardan sonra çok büyük bir atışmasına tanık olacağız.