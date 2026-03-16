Sebat Gençlik Spor, Cumhuriyetle yaşıt bir futbol kulübü. Milli takım eski Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski Bakan Faruk Özak, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın da bir dönem Sebat Gençlik’te top koşturdu, yöneticilik yaptı. Mevlüt Selami Yardım’ın Kulüp Başkanlığı döneminde Sebat Gençlik, süper lige çıktı. “Sebat Gençliğe yeni stadyum yapılacak” denildi ve mevcut stat yıktırıldı, yerine Millet Bahçesi yapıldı. Sebat Gençlik futbolcuları ve taraftarları, 61 kilometre yol katedip Of ilçesi stadında maça çıkıyor.

Kazım Kolotoğlu’nun başkanlığı döneminde yaptırılan üç katlı tesis, antrenman sahaları yıkılarak yerine yeni bir bina yaptırıldı. Yeni binaya, Sebatspor’un Başkanı Atalay Armutçu’nun kayınbiraderi olan Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in adı verildi. 34 yıllık bankacı olan ve 6 yıldır banka genel müdürlüğü görevini yürüten Üstünsalih’in, başarılı bir bürokrat olduğu biliniyor. Bu tesislere adının niçin verildiği konusunda söylentiler de çıkarılıyor. O zaman taraflarla konuşalım.

ARKADAŞIMIN ADINI VERİN

Sebat Gençlik Spor Kulüp Başkanı Atalay Armutçu’ya, Kayınbiraderi Abdi Serdar Üstünsalih’in adını tesislere niçin verildiğini, Abdi Serdar Bey’in , buranın yapımına maddi desteklerinin olup olmadığını sordum. Atalay Bey, kendisinin başkanlığından önce kayınbiraderinin adının verildiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Bu tesisleri Gaziantep merkezli Erdemoğlu Holding’in sahibi İbrahim Erdemoğlu yaptırdı. Biz, tesislere İbrahim Erdemoğlu’nun adını vermek istedik. Binanın hemen yanında da kompleks olarak spor lisesi, kapalı spor salonu ve yurt yaptırdı ve onlara adı verildi.

Sebat Gençlik Spor’un yıktırılan binasının yerine yeni tesis yapıldı. Üç katlı binada spor müzesi, soyunma odaları, futbolcu yatakhaneleri, lokal ve toplantı salonları yaptırıldı. Erdemoğlu, bu tesislere adının verilmesini istemedi. ‘Okul, spor salonu ve yurt yapmama vesile olan arkadaşım Abdi Serdar Üstünsalih’in adının verilmesinden ben mutlu olurum’ dedi. İbrahim Erdemoğlu’nun talebi ve ısrarı üzerine tesise Abdi Serdar Üstünsalih adı verildi. İkisinin okul arkadaşı olduğunu biliyorum.”

Sebat Gençlik, 9 puan farkla lider durumda. Başkan Atalay Armutçu, “İnşallah şampiyonluğa yaklaşıyoruz. Bize stat sözü verilmesine rağmen ne zaman yapılacağı konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz. ‘Yapılacak’ sözünden başka olumlu hiçbir adım atılmadı. Yer tespiti bile yapılmadı” dedi.

İBRAHİM BEY’İN TRABZON’A VEFA BORCU

Gaziantep merkezli Erdemoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, Trabzon’da Sebat Gençlik Spor Kulübü’nün tesislerini İbrahim Erdemoğlu’nun yaptırmasına rağmen, neden Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih adının verildiğini şöyle anlattı:

“İbrahim Erdemoğlu’yla Abdi Serdar Bey sınıf ve ev arkadaşı. İbrahim Bey, ‘Benim Trabzon’a vefa borcum var. Gidip Trabzon’da okudum, orada halı sattım kazandım, zengin oldum. Trabzon’a da bir şeyler yaptırayım’ dedi. Tesise benim değil, sınıf arkadaşımın adı verilsin’ dedi. Böylece Vakıflar Bankası Genel Müdürünün adı tesise verildi.

Biz okul, yurt, spor salonu ve Sebatspor Gençlik Kulübü tesisleri için yaklaşık 480 milyon lira harcadık. Bugüne kadar 22 okul, sağlık tesisleri, yurtlar, spor salonları hatta bizde Alevi olmamasına rağmen ihtiyaç olduğunu dikkate alıp ilk cemevini de yaptırdık.

İşletmelerimizde yaklaşık 17 bin kişi çalışıyor. Adana’ya da 4.2 milyar dolarlık yatırım yaptık.

Türkiye’nin ilk hatta Çin’den sonra en büyük polyester tesisi oldu. Türkiye’nin bütün ihtiyacını karşılayacak elyaf cips üretimini yapıyoruz. İhracata da döndük.”

VEFA BORCU MU, KREDİ İLİŞKİSİ Mİ?

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesine, “Gerçekten İbrahim Bey’in Trabzon’a vefa borcu, arkadaş hatırına mı yoksa banka kredisi aldığı için mi genel müdürün adını koydu?” diye sordum. En azından bu konudaki tereddütlerin giderilmesini istedim. Şunları söyledi:

“Yok, biz krediyi yurt dışından kullanıyoruz. Çünkü Türkiye’de pahalı, Vakıfbank’tan, Ziraat Bankası’ndan yıllık krediler kullanıyoruz ama pahalı. İhtiyacımız olduğunda günlük kullanıyoruz. Ama asıl finansman yurtdışından. Geçen yıl 500 milyon Euro için 4,5 faizle kredi kullandık. Türkiye’de banka alamıyor ki onu 4,5’la versin. Yani, bankacılık işlemleriyle ilgili olarak isim verilmesi asla söz konusu değil.”

İbrahim Erdemoğlu, MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etmişti.

GENEL MÜDÜR NE DİYOR?

Tesise adı verilen Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise bu konudaki söylentilerle ilgili SÖZCÜ’nün sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yakın arkadaşım İbrahim Bey’in sosyal sorumluluk kapsamında önemli okullar, yurtlar, spor salonları yaptırdığını biliyordum. Ben de arkadaşlığımıza dayanarak Trabzon’a da yaptırmasını rica ettim. Bakanlıktan projeyi aldı ve kendisi yaptırdı.

Eskiyen Sebat Gençlik Kulüp binasını da yeniden yaptırmasını söylediğimde oraya adımı vermek kaydıyla yaptıracağını söyledi. Yanlış anlaşılacağını, istismar edileceğini söylememe rağmen vazgeçmeyince ‘Peki’ demek zorunda kaldım. Yoksa yapmıyordu.

Adımın verilmesinin krediyle, şunla bunla en küçük ilgisi yok. Bunda art niyet olmaz. Beni tanıyan bilir, hiçbir iş adamına gidip çayını içmemişimdir. Bankaların genel kurulları oluyor. Algı operasyonları yaptırmak isteyenler çıkabiliyor. Trabzon siyasetinde muhalefeti, iktidarı kime sorarsanız sorun hepsi bilir. Açılışa da katıldılar. Gizli saklı bir şey yapmıyorum. Ne yazık ki böyle şeyleri kaşımak isteyen bir kitle de oluyor.”

İşte, Trabzon’da çok konuşulan “isim verme” ile ilgili taraflar bunları söyledi.