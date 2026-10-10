Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Bey’in, içeriden bilgi alarak kısa sürede fondan 2 milyar lira kazanıp, olay patlamadan hisselerini satıp çıktığı belirtiliyor. Olay basında “Fon vurgunu” olarak nitelendiriliyor. Fatma Hanım’dan çok, adı geçenlerin başında Osman Arıkan Nacar geliyor. Osman Bey’in Fatma Hanım gibi öyle 2 milyar değil, tam 20 milyar yani 10 katı fazla kazandığı konuşuluyor, yazılıyor. 20 milyar, yanlış okumadınız tam 20 milyar lira kazanıp fondan çıktığı öne sürülen Osman Bey’in özelliği ne? Bürokraside kısa sürede önemli yerlere geldiği, arkasında önemli siyasi destekler olduğu anlatılıyor. Son dönemlerde Silifke’de inşaat işlerine girdiği de belirtiliyor. Sonra da “Ancak, kendi adına bu işleri yapmıyor” sözü ekleniyor. Şunu belirtelim, 20 milyar lirayı Osman Bey’e tek başına yedirmezler. İçeriden bilgi alarak böyle bir para kazanılıyorsa bunun daha büyük ortakları da olmalı. ORTAYA ÇIKMIYOR Osman Arıkan Nacar’la ilgili haberler hemen her gün basında yer alıyor. Ama Osman Bey de çıkıp açıklama yapmıyor. Birilerinin bu paraya çökeceğinden endişe etmiş olabilir. Bu yüzden ortaya çıkmadığı yolunda da söylentiler var. Ülkemizde gündem sık değişir. Fon konusu da en fazla birkaç hafta yazılır, konuşulur, sonra yerini başka gündemlere bırakır. YENİ Parti milletvekillerine kısıtlı da olsa bilgi geliyor. Keşke, AKP’liler bu bilgileri YENİ Partililerin açıklamasını beklemeden kendileri açıklasa. Kimin foncu, kimin borsacı olduğu bilinir. Bazı isim, soyadı benzerliğinden kaynaklanan hatalar da olmaz. Osman Bey, sessiz kalmakla, yakın dostu siyasilere de zarar veriyor. Eğer ortada bir suç varsa siyasilerle birlikteymiş havası verip kendisini dokunulmaz gösteriyor. NACAR ÇIKIP KONUŞMALI Osman Arıkan Nacar, bürokraside de hızla yükselen, yakınlarına siyasette kol-kanat geren bir isim. Ağabeyi Halil Nacar, 2024 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilecekti. Son anda değişiklik oldu, Halil Nacar, Yüreğir Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi. Seçimi kaybetti. Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine başladı. Babası Ali Nacar daha önce Orman Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. Cenaze törenine eski Bakan, AKP Sözcüsü Ömer Çelik de katılmıştı. Çelik’in Adana milletvekili olarak cenaze törenine katılması farklı bir biçimde kullanılmamalı. Cenaze töreni, toplumsal, sosyolojik bir görev kabul edilir. Hangi milletvekili ilinde tanınan birisinin cenazesine, düğününe katılmıyor? BU KADAR KONUŞULDUĞUNA GÖRE Osman Nacar’ın fondan 20 milyar lira kazanıp çıktığı, sonra yurt dışına kaçtığı öne sürülüyor. O haberlere karşın Osman Bey ne kazandığı öne sürülen paradan, ne de yurt dışına kaçtığına ilişkin iddialara hiç girmedi. Başından beri hep sessiz kaldı. Yani, fondan para kazandı mı, kazanmadı mı, sonra para kazandıysa bu parayla yurt dışına çıktı mı çıkmadı mı? Niçin açıklamaz, konuşmaz? Yurt dışına kaçmadıysa, “Ben niçin kaçayım, ülkemdeyim” demesi beklenir. Basında, fondan 20 milyar lira kazınıp çıktığı yer alırken, “Kardeşim ne 20 milyar lirası? Ben o kadar değil ama yasadışı hiçbir işlemim olmadan şu kadar kazandım” demesi gerekmez mi? Dostlu olduğunu bildiğimiz bazı arkadaşlarıyla konuştuğumuzda, “Yok, 20 milyar kazanmamış. Türkiye’den de ayrılmamış” dediler. Ama onlar da bunu Osman Nacar’dan değil, başkalarından duyduğunu söylediler. Telefon numarasını da birkaç arkadaşından aldım. Değişik saatlerde aradım. Telefonuna ulaşılamıyor. Hep kapalı. Bir arkadaşı, Nacar’ın avukatı olduğu belirtilen Türkan Nurlu’dan geldiğini belirttiği açıklamayı gönderdi. Onu okuyoruz: ‘KÖTÜ NİYETLİ İFTİRA’ DEDİ “Müvekkilim Osman Arıkan Nacar hakkında yazılı ve görsel basın ile internet mecralarında yayımlanan bazı haber ve içeriklerde, müvekkilim ile belirli iddia veya olaylar arasında ilişki bulunduğu yönünde değerlendirmelere yer verildiği görülmektedir. Söz konusu yayınlarda yer alan ‘20 milyar para çekti’ iddiası; tamamen yalandır, gerçek dışıdır ve çok büyük bir iftiradır. Müvekkilimin böyle bir işlemi de böyle bir kazancı da bulunmamaktadır. Resmi kayıtlar incelendiğinde, iş bu beyanımızın doğruluğu aşikar bir şekilde ortaya koyulabilecek olup yayınlarda yer alan aksi yöndeki içerik kötü niyetli bir iftiradan ibarettir.” KUMPAS NİTELİĞİNDE “Müvekkilimin tüm yatırımları ve işlemleri kanuna uygun, ahlaki ve vicdanidir. Müvekkilim, söz konusu haber ve içeriklerin gerçeği ortaya koyma amacı taşımadığını; maksatlı, kötü niyetli ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir art niyet çerçevesinde hazırlandığını bilmekte olup, bu yayınların yürütülmekte olan mevcut süreçleri etkileme amacı güden bir kumpas niteliği taşıdığını açıkça beyan etmektedir. Müvekkilimin kişilik haklarını, ticari ve mesleki itibarını zedeleyen, gerçeğe aykırı isnat ve değerlendirmeler içeren bu yayınlar bakımından; sorumlular hakkında özel hukuk, ceza hukuku ve ilgili diğer mevzuat kapsamında her türlü yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz.” Osman Bey, kamuoyunu ilgilendiren bir konuda çıkıp konuşmanız gerekir. Yurt dışında mısınız, 20 milyar lira kazandınız mı? Basında yer aldığı gibi bu parayı yurtdışına kaçırdınız mı? Bunun yanıtını sizden bekliyoruz.