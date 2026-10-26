Eski halk anlatıları içinde; “patlıcan dalkavuğu” masalını duymuş olabilirsiniz. Bilmeyenler için yazayım: Bir ülkede bir padişah ve padişahın da bir dalkavuğu varmış. Padişah düşüncesini değiştirince dalkavuk da daha yüksek tonda ve hızda fikir değiştirirmiş. Bir gün Padişah! Ah bu patlıcan! Ne kadar leziz. Ne kadar nefis. Bunu yiyen şanslı. Patlıcan aziz demiş. Dalkavuk da anında; “Dolması, oturtması, kızartması, turşusu, tatlısı bile olur. Patlıcan yiyenler akıllı, zeki, çok yüce insanlardır. En bencil, en kıyıcı insana bile bir hafta patlıcan yedir ‘kimsesizlerin kimsesi’ kesilir” diye sayıp dökmüş. ★★★ Ertesi gün Padişah! Ah bu patlıcan! Ne kadar berbat. Ne kadar tatsız. Bu yenir mi diye avunmaya başlayınca dalkavuk sözü padişahın ağzından alıp; “Öküzün önüne koy beğenmez, patlıcan yiyen bence keriz...” diyerek 10 dakika patlıcan yemenin rezaletini anlatmış. Padişahın tepesi atmış: “Daha dün ‘patlıcana aziz’ diyordun, bugün ‘patlıcan yiyene keriz’ yaftası vuruyorsun. Bu ne hızlı döneklik, bu ne utanmaz fırıldaklık, bre bu ne soysuz dalkavukluk...” Dalkavuk araya girmiş: “Ben patlıcanın dalkavuğu değilim. Ben Padişahın dalkavuğuyum” diyerek padişahın öfkesini, padişahın hep yağcılık bekleyen gediğine oturtmuş. ★★★ Dalkavukluk! İnce meslek! Herkes yapamaz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dalkavuklukta sınır tanımayan bir seçkin yeteneğin sahibi olduğunu ispat etti. Sadece patlıcana değil domates, patates, kabak, salatalık, hıyar hangisinden koltuk vaadi görse ona dalkavukluk yapabilecek bir omurgasız siyaset adamı olduğunu gösterdi. Bence Dünya Dalkavuklar Federasyonu kurulsa Cemil Tugay’ı kayıtsız-şartsız başkan seçerler. ★★★ Nasıl yapıyor, şaşarsın! Belediye seçimleri sırasında CHP’nin (şimdi Yeni Parti) Başkanı Özgür Özel’e ve önde gelen kadrosuna “dalkavukluğun 5 çeşidini” birden aynı anda ve yüksek dozajda yaptı ki, onlar parti içinde çatlamayı göze alıp, Cemil Tugay’ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiler. Şimdi Özgür Özel ve yardımcıları TV’ye çıkıp, “Elimiz kırılsaydı. Gözümüz önümüze aksaydı. Cemil Tugay’ı belediye başkanı adayı göstermekle hayatımızın hatasını yaptık” diye başlarını ekran camına vuruyorlar. ★★★ Cemil Tugay! Dalkavukluğun 5 türünü kusursuz bir beceriyle yapıyor. Makam koltuğu kapmak için; “ÇIKARCI DALKAVUKLUK” ile başlıyor. Güç ve otorite sahibi iktidar partisi başkanının gücüne boyun eğen; “GÜCE DALKAVUKLUK”u zirveye taşıyabiliyor. Gözüne girmek istediği kişinin tezlerini ondan daha iyi savunan; “FİKRE DALKAVUKLUK” becerisinde Cemil’in eline kimse su dökemiyor. Sevilmek, kabul görmek, kusur kabahati örtmek, hapse girmekten kurtulmak için “ROZET TAKTIRMA DALKAVUKLUĞU”nu eşi ve öz annesini de kaldıraç yaparak kullanabiliyor. Patlıcan dalkavuğu Cemil, kendi değerlerinden vazgeçip güçlü birinin eteğine tutunma; “İLKESEL DALKAVUKLUĞU”nu ise en kolay, en rahat, en hızlı yapabiliyor. Çünkü hiç ilkesi yok! Omurgası çok kıvrak! ★★★ Muhalefet Partisi Başkanı Özgür Özel’i “5 dalkavukluk türü” ile sarıp sarmalayarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Seçildi. İzmir’i çöplük-pislik- lağım kokusu-bok götürdü. Dönecek. AKP’ye geçecek. Diye haberler çıktı. “AKP’ye geçersem eşim beni boşayacağını” söyledi, annem de “beni evlatlıktan atacağını” tembihledi dedi. Ve Özgür Özel’e sunduğu aynı “5 Dalkavukluk çeşidini” güç sahibi İktidar Partisi Başkanı Tayyip Erdoğan’ın arzu ve isteğine ilikleyip düğmeleyerek, yanında eşi yakasına AKP rozetini törenle taktırdı. ★★★ Ve İzmir halkına; “Tayyip Erdoğan olmazsa ben bir hiçim... Onun desteği ile İzmir’in sorunlarını çözüp halka hizmet getireceğim” demeye başladı. Önceden anlaşmış olmalılar. Rozet takma töreninde Erdoğan, “İzmir’e tüm imkanlarla destek verileceğini” birkaç kez altını çizerek söyledi. Erdoğan olmazsa! Ben bir hiçim! Eski halk anlatılarında ibret alınsın diye dile getirilen; “Patlıcan Dalkavukluğu” işte bu; “İktidar sahibi Tayyip Erdoğan olmazsa ben bir hiçim” süzme dalkavukluğundan peydahlanıyor. Peydahlandı! ★★★ İzmir’e imkanlar verilecek diyorlar: Karabağlar’da 440 hektarlık alanda kentsel dönüşüm. İzmir Körfezi’nin temizlenmesi. İkinci çevre yolu yapımı. Alt yapının güçlendirilmesi. Deniz ulaşımında elektrikli gemiler. Hazine garantili 500 milyon dolarlık teminat mektupları. Çiğli tramvayı, Karabağlar- Gaziemir metro hattı. Atık yönetim tesisi. Bunlar ve diğerlerinin kaynağını Tayyip Erdoğan sanki babasından miras parayla verecekmiş gibi bir hava estiriliyor. ★★★ Patlıcan dalkavuğu Cemil, İzmirlileri patlıcan gibi akılsız, fikirsiz, dikkatsiz, soru sormaz, Ankara’dan henüz kırıntısı bile verilmeyen kaynağın kimden alınan vergilerle oluştuğunu merak etmez, alık, aptal insanlar durumuna düşürdü. Dalkavukluk, rezillik!