Can Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün ailesiyle ilgili iki Alman ve bir Türk vatandaşı para aklama iddiasını gündeme getirdi. Bu süreçte 18 yıl önce ayrıldığı eşi Aylin Kotil, oğulları Emir ve Ömer tutuklandı. Korumasının ve Şişli Belediye başkanlığı döneminde öğrenci kampında yaşandığı iddia edilen konular da gündeme getirildi.

Mustafa Sarıgül, sanırım hayatının en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Yazılanları, konuşulanları hatırlattığımda, “Ne yurt dışında bir tek rakamımız var, ne yurt dışı ile bir çalışma olmuş, ne fon konusu olmuş. Şirketlerimiz 1982’den beri denetleniyor. Belediye başkanlığı dönemimden bu yana sürekli bakılmış, denetlenmiş. İçişleri Bakanlığı’nın sayısız olumlu raporu var. En ufak bir şeyimiz yok. Bilgi kirliliği yapıyorlar, başka bir şey değil” diyor.

HÜCUMUN NEDENİ?

YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisine dönük iddiaların neden başladığına ilişkin soruya şu karşılığı verdi: “Bunun başıma gelme nedeni bana göre YENİ Parti’ye verdiğimiz destekten başka bir şey değil. Bana farklı mesajlar geldi. Buna rağmen YENİ Parti’ye desteğe devam ettim. Bunun dışında bir şey yok. Çünkü bugüne kadar bizim herkesle ilişkimiz gayet iyiydi. Bir problem yoktu. Benim böyle agresif bir

siyasi yanım yoktu. YENİ Parti’ye niye destek verdik? Bütün mesele bu. Başka bir şey değil.”

ÇOK DUYGULANDIM

Sarıgül, iddialar arka arkaya gelince partisinden istifa etti. “Özellikle istifa ettim. Çünkü bunlarla partinin yıpranması istemedim. Ben Özgür Bey’le konuştum” diyen Sarıgül, o görüşme ile ilgili duygularını şöyle anlattı:

“Özgür Bey’den, bu iş bitene kadar affımı istedim. O da çok teşekkür etti. ‘Biz sana hiçbir şey diyemeyiz. Sen nasıl istiyorsan öyle hareket et’ dedi. O konuşmayı yaparken tabii çok duygulandım. Niye duygulanmayacağım? Çok emek vermişim, iki oğlum cezaevinde. Benim 18 yıl önce ayrıldığım eşimin ne kabahati var? 80 yaşındaki ağabeyimi Erzincan’dan alıp getirdiler.”

MAL BİLDİRİMİMDE HEPSİ YAZILI

Sarıgül’e, “Siz kendi kendinizi sorguladığınızda herhangi bir suçunuzun olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yasadışı bir şeylerin içinde olmadığınızı rahatlıkla söyleyebiliyor musunuz?” dedim. Yanıtı şöyle oldu: “İnanın çok rahat söyleyebiliyorum. Bugüne kadar benim her şeyim kamuoyunun önünde. O bahsedilen rakamlar falan hepsi afaki. Benim bütün yatırımlarım gayrimenkuldedir. Nakit para falan bir şey yok. İkincisi, bu olanların da hepsi TBMM’ye deklere edilmiş vaziyette. Mal beyanım Meclis’te.

Aynı zamanda zaten vergi idaresinde her şeyim gözüküyor. Bütün banka hesaplarına, hareketlerine baktığınız zaman her şey orada var. Benim öyle ne yurt dışından gelmiş, ne yurt dışına gitmiş, bir şeyim yok. Varlıklarım Türkiye’de. İnanın ki olsa söylerim. Sadece İngiltere’de torunlarım okula gidecek diye aldığım mütevazı bir daire var. Onun dışında hiçbir şey yok. Yurt dışında benim bir kuruş param yok. Aynı zamanda bilesiniz ki bunların hepsi zaten mal bildiriminde, hepsi kayıtlı, bakıldığında hepsinin vergi dairesinde girişlerini çıkışlarını görmek mümkün. Hangi gayrimenkulü kaç yılında almışız, kimden almışız, hepsi orada mevcut.”

FON, BORSA, HİSSE SENEDİ BİLMEM

“Bizim öyle giden gelen ne fon, ne rakamlar, ne öyle konuşulan milyarlar, şunlar bunlar, böyle bir şeyimiz yok. İşimiz gayrimenkul, başka bir şey değil. Bizim aldığımız tarladır. Babanın bize öğrettiği gibi yatırımımız tarladır. Bizim ne borsada, ne hisse senetlerinde bir şeyimiz, alışkanlığımız yok. İnanınki nokta kadar bir şey yok. Beni tanıyanlar hakkımda bilinçli bir kampanya yürütüldüğünü biliyor. Dışarıya çıkıyorum, dolaşıyorum, en ufak bir problem yok. İnsanlar ‘Geçmiş olsun’ diyor, telefonum susmuyor.”

NİKAH ŞAHİDİ DE BENİM

Kamuoyunda en büyük şaşkınlık, Sarıgül’ün korumasıyla, kampta bazı kızlarla cinsel birlikteliği iddiasında yaşandı. Aslında böyle soruları sormak da zor. Sarıgül şöyle dedi:

“Koruma, bizim yanımızda 25 yıldır çalışıyor. O çocuk beni düğününe, nikahına çağırdı. Ankara’ya defalarca geldi gitti. Hâlâ bizim şirketimizde çalışıyor, işine gücüne devam ediyor. Böyle bir şey olsa, adam niye gelsin, niye gitsin? Aynı zamanda o zaman kampta 55 bin öğrenci gelmiş gitmiş. 55 bin öğrenciden kimseye bir şey olmamış, iki kişi konuşmuş. O çocuklardan birisinin babası zaten o zaman kampta eğitmendi. Diğeri kızları getirdiğini söyleyen kişi, yanımızda 17 yıldır çalışan biri. Sonra o bir ruhi bunalıma girdi ve kardeşini bıçakladı. Cezaevine düştü, 9-10 ay yattı. Daha yeni çıktı. Yani bu iddiaları söyleyen, kardeşini bıçaklayıp cezaevine girip çıkmış, psikolojik sorunları olan birisi.

33 YILDIR NEREDEYDİNİZ?

1991 yılından 2024 yılına kadar benim dokunulmazlığım yoktu. Bu kamplarda madem böyle olaylar olduysa bu insanlar niçin gidip şikayetçi olmadı. Aradan 33 yıl geçtikten sonra bunların konuşulması bana göre bir planın parçasıdır.” Şimdiye kadar neredeydiler?

Emir Sarıgül’ün iddiasına YENİ Parti’den açıklama

Emir Sarıgül, savcılıktaki ek ifadesinde, babasının YENİ Parti’nin kuruluş aşamasında genel merkez binasının tefrişatı, otobüs alımı, ses sistemi için değişik tarihlerde toplam 350 bin dolar ya da Euro verdiğini kendisine anlattığını öne sürdü.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Emir Sarıgül’ün iddiası üzerine şu açıklamayı yaptı: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik, iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır. Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır. Parti otobüsümüz milletin bağışlarıyla alınmıştır, partimizde tüm faturaları mevcuttur. Bu kirli girişimin arkasında kim varsa hesap vermesi için gereken bütün adımları atacağız.”

Kuşkusuz, Sarıgül olayı, iddialar öyle çabukça kapanacak gibi değil.