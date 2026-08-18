Tam anlamıyla muhteşem bir mitinge tanık olduk. Balıkesirli bir dostum heyecan içinde “Balıkesir Balıkesir olalı böyle coşkulu, böyle kalabalık bir miting görmemişti” dedi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun pazar günü Balıkesir’de düzenlediği “Bayrak açıyoruz” mitingi gerçekten görkemliydi... Neye bayrak açtı Dervişoğlu? “Haksızlığa, hukuksuzluğa, ihanete bayrak açıyorum!” dedi. Meydandaki insanların ellerinde hiç parti bayrağı yoktu ve sadece on binlerce Türk bayrağı vardı ve bunların hepsi Dervişoğlu’nun sözlerini desteklercesine dalgalanıyordu. ★★★ Hafta içinde Meclis’te PKK’lı teröristlere af niteliğindeki “Çerçeve Yasa”yaEVET diyenleri eleştiren ve bunların Türkiye Cumhuriyeti’ni kimsesiz bırakmak için uğraştıklarını iddia eden Dervişoğlu: “Onlar çoğunluk, biz azınlıkmışız. Onlar Meclis’te 467 kişi, biz azınlıkmışız. Söyle bana ey Balıkesir, biz kaç kişiyiz?” diye sordu. Meydandan büyük bir dalgalanma oldu, haykırışlar yükseldi. Dervişoğlu devam etti: “Kaldırın bayraklarınızı göreyim. İşte, bu meydanı dolduran Balıkesirli kardeşlerimin ve dava arkadaşlarımın göndere çektikleri bayraklar, öyle düğün edenlere ders olsun ve onların sesi de Beştepe’den duyulacak şekilde yankılansın.” ★★★ İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun Balıkesir mitinginde Balıkesirliler on binlerce Türk bayrağını gururla dalgalandırdılar. Meydan âdeta bir gelincik tarlası gibi ay-yıldızlı al bayrakların rengine bürünmüştü. Mahşeri kalabalıktan “Ne mutlu Türk’üm diyene” sesleri yükseliyordu. Balıkesirli yaşlı bir dede, ellerini yukarı doğru açarak “Allah’ım şükürler olsun. Böyle bir meydanı görmek insanı umutlandırıyor” diyordu... Kalabalık arasında “SEN AFFETSEN, BEN AFFETMEM” pankartları görünüyordu. ★★★ Müsavat Dervişoğlu devam etti: “Sayınız yetti ve elleriniz ihanete kalktı. Teklif kanunlaştı. Henüz hâlâ da yayınlanmadı! Ama bilin ki, hiçbir çoğunluk yanlışı doğruya, haksızlığı hakka çeviremez, tarihin hükmünü yazamaz ve silemez. Sanmasınlar ki, biz o oylamanın yasını tutuyoruz. Biz Akif’in Balıkesir Hutbesindeki nasihatine kulak veriyoruz. Bakınız ne diyor? ‘Aramıza sokulan fitneleri, fesatları, particilikleri, daha bin türlü ayrılık-gayrılık sebeplerini ebediyen çiğneyerek el ele veriyoruz. Çünkü bize birlik ve bütünlük lâzımdır. Bize şerefimizle yaşayacak bir vatandan başka hiçbir şey lâzım değildir. Bize lâzım olan bu mübarek ve mukaddes vatandır!’” “Ellerinde balyoz var!” İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu görkemli Balıkesir mitinginde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik çürümenin tek sorumlusunun bu iktidar olduğunu belirterek sert eleştiriler yaptı. Özetle şöyle dedi: “25 yıldır ellerinde aynı balyoz var. Cumhuriyetimize ve milli devletimize vurdukça vuruyorlar. Hürriyetlerimiz tırpan yiyor, refahımıza kıran yürüyor. Mutluluğumuzu kıyıma uğratıyorlar. Huzurumuz her gün biçiliyor. Alın terimiz yağmalanıyor, evlatlarımızın geleceğine ipotek konuluyor. 25 yıllık destan bu işte! Sorarım size: Dünya 7 dolara et yerken Türk milletine 21 dolara et yedirmek midir başarı? Milyonlarca insanı işsizliğe ve umutsuzluğa sürüklemek midir başarı? Emeklinin ömrünü yediniz... Asgari, ücretliler perişan... Hâlâ başarıdan bahsediyorsunuz. Gençlerin hayallerini yıktınız ve hâlâ başarıdan bahsediyorsunuz!” ★★★ Bu mitingler devam edecek. Öyle anlaşılıyor ki, vatandaşlarımızın önemli bir bölümü “PKK’lılara örtülü af yasası” için “Evet” diyen 467 milletvekili gibi düşünmüyor. Bu konuda yapılacak en doğru iş referandumdu ama iktidar (belki sonucu tahmin ettiği için) halk oylamasına gitmekten kaçındı! GÜNÜN SÖZÜ Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır! (M. Cemal Kuntay)