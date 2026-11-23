Beşiktaş, sonunda ligde Kadıköy harici bir deplasman maçını kazanarak şeytanın bacağını kırdı... Ama ne kırmak, yine sayılmayan ve sayılmama sebebi henüz makul bir çerçeveye oturtulamayan bir gol, el bombası Agbadou'ya rağmen parlayan Vlahovic ve Trossard…

Bu sakarlıktaki savunmayla deplasman maçlarında kilidi Trossard, Vlahovic ve Orkun gibi üst düzey ayakların açması gerektiği gün gibi aşikardı. Dün Orkun'un yokluğunda ne olacağı merak konusuyken; önce sahneye Vlahovic çıktı. Milli aradan fişek gibi dönen golcü perdeyi açıp farkı ikiye çıkarırken; 2-2'ye gelen maç yine ecel terleri döktürmeye başladı... İngilizlerin 'Clutch' yani 'Oyunlarda kritik anlarda kazandıran hamleyi yapan' tabirini kullandığı Trossard da burada devreye girdi. Karşılaşma boyunca tüm soğukkanlılığıyla 'Buradayım' diyen Belçikalı, nefis bir çalımla iki kişiyi tek hamlede oyundan düşürüp ters ayağıyla yaydan köşeye füzeyi gönderdi...

Hele ki derbi öncesi Beşiktaş, 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. İlk gol ve 3. goldeki sevinçler, takımın ne kadar kenetlendiğinin resmiydi. Şeytanın bacağını kıran Kara Kartal, Hapoel maçı öncesi ligde en iyi senaryoyla pazartesiyi beklemeye başladı...