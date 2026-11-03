Avucunuzun içine sığacak kadar küçük, tırnak büyüklüğünde siyah bir silikon parçası düşünün. Üzerine insan aklının sınırlarını zorlayan bir mühendislikle tam 208 milyar transistör sığdırılmış. Bu sayıyı zihninizde canlandırmanız için şöyle anlatalım...

Dünya üzerindeki bütün otoyolları, kavşakları ve sokak lambalarını tek bir kibrit kutusunun içerisine yerleştirdiğinizi ve her bir lambanın saniyede trilyonlarca kez kusursuzca yanıp söndüğünü hayal edin.

İşte Amerikan Nvidia yarı iletken çip şirketinin ürettiği yapay zekâ işlemcileri tam olarak budur.

Bugün dünyada süper bilgisayarların kalbinde atan, küresel jeopolitiğin kaderini çizen ve trilyonlarca dolarlık piyasaları arkasından sürükleyen modern çağın en kudretli “düşünce motoru” bu çiplerdir. Bu çiplere hükmeden, yapay zekâ yarışında gezegenin geleceğine de hükmeder.

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Tam da bu yüzden, dünyanın en değerli teknoloji imparatorluğunun kurucusu ve beyni Jensen Huang (Tayvan asıllı ABD’li iş adamı), yalnızca bir CEO değil; küresel güç savaşlarının tam merkezindeki kilit bir aktördür. Siyah deri ceketiyle konferans salonlarını dolduran, Beyaz Saray’dan Asya başkentlerine kadar devlet başkanlarının görüşebilmek için sıraya girdiği bu dehanın etrafı, dünyanın en sıkı güvenlik çemberleriyle sarılmış durumda.

Fakat istihbarat tarihinin en eski kuralı hiç değişmez... En korunaklı kalelerin bile zırhını delen şey, genellikle yüksek teknoloji değil, insan doğasının zaaflarıdır.

Sahneye tam burada Alice Huang çıkıyor. Resmi kimliğiyle Huang Le; Çinli, alımlı ve veri merkezi sektöründe hızla yükselen hırslı bir iş kadını. Jensen Huang ile aybı soyadı taşıyor ama akraba değiller. İşleri birbirini tamamlıyordu. Biri işlemci satıyor, diğeri bu işlemcilerle Asya’da veri merkezleri kuruyordu. Bu gizemli kadın, Asya’daki veri merkezi projeleri kisvesi altında Nvidia CEO’sunun çevresine hızla sızdı.

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Taipei’nin lüks otel lobilerinden Singapur’un gözlerden uzak akşam yemeklerine uzanan buluşmalarda iş ortaklığı, yerini kısa sürede flörtöz bir yakınlığa ve derin bir duygusal çekime bıraktı. Gösterişli davetlerde, kameraların arkasında paylaşılan bakışlar ve Jensen Huang’ın gardını düşüren samimi diyaloglar, adım adım klasik bir “bal tuzağına” (honey trap) dönüştü. Bir kadın zarafeti, dünyanın en karmaşık algoritmalarını tasarlayan adamın zihnini büyülemeyi başarmıştı.

ABD istihbaratı zaten çifti adım adım izliyordu. The Wall Street Journal’ın haberine göre yetkililer, Alice’in Pekin’e bilgi aktardığı sonucuna vardı. Gizli kaynakların CIA’e fısıldadığı bilgi şuydu... “Çin istihbaratı, Jensen’a yakınlığını fark ettikten sonra Alice’i devşirmiş olabilirdi.” Batı’nın uyguladığı ağır ihracat yasakları nedeniyle en gelişmiş Nvidia çiplerine erişimi kesilen Çin, aradığı köprüyü Alice’in üzerinden inşa etmesi pek mümkündü.

The New York Times’a göre, sızan bilgiler Nvidia’nın planlarından Washington’ın Çin’e teknoloji satışına ilişkin kararlarına kadar uzanıyordu. Şöyle ki, Alice’in, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed üzerinden kurulan paravan veri merkezleri sayesinde, ABD’nin gizlediği yapay zekâ işlemcilerinin teknik sırları ve işlem gücü, sessizce Çin sınırları içine aktarılıyordu.

Aslında çipin Çin sınırını geçmesi bile gerekmiyor. Malezya veya Singapur gibi üçüncü ülkelerde kurulan veri merkezlerinin devasa hesaplama gücüne Pekin’den uzaktan bağlanmak, en ağır Amerikan ambargolarını tek bir tıkla anlamsız kılmaya yetiyor.

Alice, yalnızca askeri ve ticari dengeleri değiştirecek çip rotalarını değil; bizzat Jensen Huang’ın ağzından çıkan stratejik öngörüleri, üretim yol haritalarını ve Washington kulislerindeki pazarlıkların şifrelerini Pekin’e servis ediyordu. İstihbarat birimleri durumu fark edip kadını Singapur ve Tayvan’da fiziki takibe aldığında ise Alice ardında iz bırakmadan Çin anakarasında kayıplara karıştı.

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Bu vaka, Nvidia koridorlarındaki ilk gizemli perde değil. Şirket, çok değil kısa süre önce bir başka trajediyle sarsılmıştı. Stanford ve Georgia Tech mezunu, henüz 32 yaşındaki dahi veri bilimci Irfan Al-Hussaini... Forbes’un “30 Yaş Altı 30” listesine giren eşiyle birlikte yapay zekânın enerji sarfiyatını düşüren kritik algoritmalar üzerinde çalışan, yıllık 500 bin dolar maaşlı bu parlak beyin, California Palo Alto’daki evinde şüpheli bir biçimde asılı bulunmuştu. Ailesinin cinayet şüphelerine ve ardı arkası kesilmeyen protestolara rağmen dosya “intihar” denilerek kapatılmıştı.

Yapay zekânın kalbinde artık sadece devre kartları ve milyarlarca dolarlık yatırımlar yok. Çözülmemiş sırlar, kurban giden dahi mühendisler ve fısıltılarla yürütülen bir casusluk savaşı var.

Dünyanın en gelişmiş çiplerine 208 milyar devre yerleştirebilirsiniz ancak insanoğlunun tutkuya ve baştan çıkarılmaya karşı henüz hiçbir işlemciye yazamadığı o kadim güvenlik açığını asla kapatamazsınız.