Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, siyasi gelişmelerin ekonomiye etkisini azaltmak için “kriz yönetimine” geçti. Bakan Şimşek, bankacılar ve iş dünyası temsilcileri ile toplanıp “krizi bir an önce durdurmak için kurlarda artışa izin verilmeyecek, faizler yükseltilecek” sözü verdi. Dün de Merkez Bankası yönetimi bankacılarla, piyasalar açılmadan, olağanüstü bir toplantı yapıp, kendilerinin her aracı kullanacaklarını, kurlarda artışa izin verilmeyeceğini söyledi. Ardından, bankacılardan “piyasalardaki bozulmanın önlenmesi için müşterilerini sakinleştirmelerini” istediler.

Şimşek’le toplantıya katılan iş insanları, “piyasaların hemen sakinleştirilmesi için her şeyi yapacaklarını” söylediğini kaydettiler. İş insanları “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplanan büyük kalabalıklar ve İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı için yapılacak oylamada yaşanacak yoğunluğu gördüğünün anlaşıldığını” söylediler. “Bakan Şimşek’in Cumhurbaşkanı’ndan, siyasi kargaşanın ekonomiye etkisini azaltmak için her şeyin yapılması konusunda talimat aldığı izlenimini” edindiklerini kaydettiler.

Bakan Şimşek’in geçtiğimiz cuma akşamı, üç günde 25 milyar dolarlık rezerv kaybının ardından, banka genel müdürleriyle yaptığı toplantının ardından, belirli bir dernek veya birlik daveti olmadan, büyük-küçük çok sayıda iş insanının katıldığı bir toplantıya katıldığını öğrendik. Buraya katılan iş insanları, “Kurların tutulacağını, gerekirse rezervden erimeye katlanılacağını, bunun yanında faizlerin artırılacağını” öğrendiklerini söylediler.

İş insanları “nisanda faiz indiriminin artık hayal olduğunu” söylerken, gerektiği takdirde “Politika faizinin bile artırılabileceği” yönünde bir mesaj aldıklarını ifade ettiler. Şimşek’in çok açık olarak faiz artırımı demediğini “ama gerekirse faizlerin artırılmasına devam edileceğini” söylediğini belirttiler.

İş insanlarının izlenimi; “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın protestolara tahmininden çok fazla katılımı gördüğünü, zaten CHP’nin önseçimi için büyük katılım beklediğini, bunlara ekonomide uzun sürecek sıkıntı eklendiğinde bunun siyasi etkilerinin çok büyümesinden çekindiği” şeklinde. Bu izlenimi, Şimşek’in çok kararlı biçimde “elimizdeki araç çok, her aracı kullanacağız, bir an önce piyasaları sakinleştireceğiz” sözlerinden ve tedirgin havasından çıkarmışlar.

DURGUNLUK KAPIDA

İş dünyası yeni alınacak tedbirlerin sonucu olarak, zaten üretimde var olan sıkıntıların birkaç ay daha derinleşerek süreceği tahminlerini iletiyorlar. Faizlerin daha da yükseleceği, piyasada likiditenin iyice kurutulacağını, bunun da önümüzdeki dönem ödemelerde bile sıkıntı yaratabileceğini söylüyorlar.

Buna karşılık “siyasi bir hata yapıldığını ama bunun ekonomiye etkisinin ne yapılıp edilip bir an önce sakinleştirilmesi gerektiğini” söylüyorlar.

Yaşananların ekonomiye etkisinin büyük olacağını, artık 30’un altına inecek bir enflasyondan söz edilemeyeceğini kabul ettiklerini belirterek, “Bir an önce piyasaların sakinleştirilip, normalleşme sürecinin kısa tutulması lazım. Aksi takdirde ekonomik etkileri çok ağır olacak” diyorlar.

Merkez Bankası’nın dolar kurunu 38 TL’de tutmaya çalışacağı, imkan olursa 37 TL’ye doğru çekeceği, müdahalede satacağı dövizlerin likiditeyi iyice daraltacağı, yüzde 46’ya çıkan fonlama faizinin yanında bankalardan mevduat faizlerinin artırılmasını isteyeceği tahmin ediliyor. Bu önlemler yeterli olmazsa politika faizi de yükseltilebilir. Siyasi ortam yumuşamadığı takdirde bu tedbirlerin bile sonuç vermesi zor olabilir. Erdoğan, belli ki ekonomideki kötüleşmenin siyasi sonuçlarından tedirgin olmuş.

Önümüzdeki süreçte ekonomideki durgunluk ihtimalini, bu önlemlerle birlikte daha fazla konuşacağız. Yanı sıra, kredilerdeki sıkıntının büyümesi, krediler ve kredi kartlarından batık rakamlarının hızlanması beklenebilir.