Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiyle ağza çalınan bir parmak balın ardından Fenerbahçe yine saç baş yoldurmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Şampiyonluk şansı hemen hemen yok gibiydi. Kocaelispor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik de bunu biraz daha perçinledi. Liderle fark 11 puana çıktı.

Yönetimler değişiyor, teknik direktörler değişiyor, gelen giden oyuncuları sezonlarca saymaya kalksak sayamayız. Ama sorun bir türlü çözülemiyor.

Geçmiş başarısızlıklarda elbette saha dışı faktörlerin de etkisi vardı, bu reddedilemeyecek bir gerçek.

Ancak sarı-lacivertlilerde hiçbir zaman parçalar da doğru yerleştirilemedi.

Panikle alınan kararlar kulübü bir adım ileri götürmüyor. Aksine, her hamle bir önceki yanlışı örtmeye çalışırken yeni bir enkaz yaratıyor. Artık günü kurtarma telaşından vazgeçmek gerekiyor.

Ne tek başına bir teknik direktör sihirli değnek dokundurabilir, ne de devre arasında yapılacak birkaç transfer bu tabloyu tersine çevirebilir.

Fenerbahçe'de artık isimleri tartışmanın bir anlamı kalmadı. Asıl mesele, bu kısır döngünün nasıl kırılacağı. Çünkü sabır taşı çoktan çatladı.