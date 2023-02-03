Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin’i rahat geçti
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i sahasında 15 sayı farkla yenerek 2 maçlık yenilgi serisine son verdi.
Euroleague’in 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin karşı karşıya geldi. Ülker Arena’daki mücadeleyi sarı-lacivertliler 101-86 kazanarak 14. galibiyetini elde etti.
Son iki maçını kaybeden Fenerbahçe, Alman ekibine karşı baştan sona üstün götürdüğü mücadelede rahat bir oyunla galibiyete uzandı.
Fenerbahçe’de Nigel Hayes 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Motley 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Fenerbahçe Beko, 9 Şubat Perşembe günü İstanbul’da Olimpia Milano’yu konuk edecek.
Salon: Ülker ve Spor Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Fenerbahçe Beko: Motley 18, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Wilbekin 8, Edwards 13, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 24, Pierre 9, Guduric 12, Booker 6, Calathes 10, Antetokounmpo 1
Alba Berlin: Lo, Procida 4, Smith 9, Wetzell 13, Mattisseck 2, Olinde 10, Koumadje 4, Thiemann 10, Sikma 1, Lammers 10, Blatt 11, Zoosman 12
1. Periyot: 31-27
Devre: 57-47
3. Periyot: 81-61