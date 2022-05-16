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75 maçta yenilmeyen Musa Askan Yamak, ringde kalbine yenildi

75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen 36 yaşındaki boksör Musa Askan Yamak, Almanya'daki maç sırasında kalbine yenildi.

Yayınlanma: 09:12 - 16 Mayıs 2022 Güncellenme:
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75 maçta yenilmeyen Musa Askan Yamak, ringde kalbine yenildi

Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan Yamak, Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da çıktığı ringde üçüncü raunddaki molada kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.

Boksör Yamak'ın tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybettiği açıklandı.

Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Musa Askan Yamak, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken ringde kalbine yenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti. (İHA)

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