DADDralli Karadeniz için geri sayım başladı

Tam bir deniz tutkunu olan Doktor Zafer Türkmen, 2017 nisan ayında kurduğu Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) o gün bugündür önemli etkinliklere imza atıyor.

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Zafer Türkmen, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen, ancak salgın nedeniyle son iki yıldır yapılamayan Karadeniz Rallisi için gün sayıyor.

Bu yıl İsmail Tümer komodorluğunda, 1 Temmuz'da Kıyı İstanbul Marina'dan başlayacak olan rallinin seyir rotası İstanbul-Poti-İstanbul olacak ve yine “Argonotların Dümensuyunda Bir Dostluk Yolculuğu” yapılacak. Dünyanın en eski deniz ticaret yolunun izini sürerek gerçekleştirilecek ralliye bu yıl 7 si yabancı 16'sı yerli 23 tekne katılacak.

‘Ülkemizi tanıtıyoruz'

DADD Rallileri'nin bir yarış değil gezi olduğunu belirten DADD Başkanı Türkmen, “Birçok deneyimli denizcinin bulunduğu rallinin güvenli ortamında keyifle seyir yaptıktan ve limanlara bağlanıldıktan sonra yapılan kara kültür gezileri (KKG) ile ülkemizin kıyıları, doğal ve tarihi güzellikleri, kültürel zenginlikleri yerli ve yabancı yatçıların dikkatine sunulmaktadır. Rallilerimize katılan yabancı yatçıların ülkemiz hakkındaki düşünceleri değişmekte ve gezi anılarını ülkelerindeki yat dergilerinde yazmakta; yine üye oldukları yelken kulüpleri üyelerine sunum yaparak duyurmaktalar. Sloganımız ‘DADDralliye Katıl Efsanenin Parçası Ol’ dur. Denizcileri DADDrallilere katılarak yeni dostluklar kuracakları özel bir deniz yolculuğuna bekliyor ve efsanenin parçası olmaya davet ediyoruz.”