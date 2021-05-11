Formula 1 Türkiye GP için tehlike! İptal edilmesi gündemde…

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i için iptal kararı gündemde… İngiltere hükümetinin corona virüsü salgını sebebiyle Türkiye’yi yüksek riskli ülkeler arasına alması ve 10 günlük karantina işlemi uygulanacağını açıklamasının ardından 2021 Türkiye Grand Prix’sinin iptal edildiği iddia edildi.

İspanya basını, 11-12-13 Haziran tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirileceği açıklanan 2021 Türkiye GP’nin iptal edildiğini ve 2021 sezonunun 22 yarışla yapılacağı açıkladı. Formula 1 yönetiminden şu ana kadar Türkiye organizasyonu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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10 GÜNLÜK KARANTİNA KARARI EN BÜYÜK ENGEL OLDU

Formula 1 yönetimi, corona virüsü salgını nedeniyle iptal ettiği Kanada Grand Prix’sinin yerine 13 Haziran’da düzenlenmek üzere Türkiye’yi dahil etmişti. Ancak artan corona virüsü vakaları sonrası Türkiye’yi ”kırmızı listeye” alan İngiltere, tüm planları alt üst etti.

Formula 1 takımlarından McLaren, Aston Martin, Alpine, Red Bull Racing, Mercedes-AMG ve Williams’ın merkezlerinin İngiltere’de bulunması ve Türkiye'den İngiltere'ye dönüşte 10 günlük karantina koşulu getirilmesi Türkiye GP’nin düzenlenmesinin önünde en büyük engel oldu.