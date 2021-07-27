Paola Egonu hem maça hem sosyal medyaya damga vurdu! Türkiye-İtalya maçında uçtu…

TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları’nın takım sporlarındaki tek temsilcimiz olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu’ndaki ikinci maçında İtalya’ya 3-1 mağlup oldu. İlk maçta Çin’e set vermeden 3-0 kazanarak harika bir başlangıç yapan Filenin Sultanları’nı İtalya karşısında en çok zorlayan isim Nijerya asıllı İtalyan voleybol yıldızı Paola Egonu oldu.
1.93 boyundaki Egonu maç boyunca etkili smaçlarıyla oyunu baştan sona domine etti. Uzun kollarının avantajını çok iyi kullanan Egonu’nun smaçlarını karşılamakta zorlanan Türkiye Voleybol Milli Takımı çok mücadele etmesine rağmen sahadan mağlup ayrıldı. 22 yaşındaki Imoco Volley takımı oyuncusu 4 sette 29 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olurken ona en çok yaklaşan isim 14 sayıyla milli sporcumuz Zehra Güneş oldu.
Daha önce katıldığı turnuvalarda da adından sıkça söz ettiren Egonu 2016 Avrupa Olimpiyat Eleme Turnuvası’nda “En İyi Smaçör” seçilmiş, 2019 FIVB Voleybol Kadınlar Kulübü Dünya Şampiyonası’nın da en değerli oyuncusu seçilmişti.
3.44 m smaç yüksekliği bulunan Egonu’nun ortaya koyduğu performans maç içerisinde ve maç sonu sosyal medyada da çok konuşuldu. Türkiye karşısında maçı adeta tek maçına alan yıldız voleybolcu Twitter’da gündeme oturdu. İşte Egonu için sosyal medyada yapılan o yorumlar;
Egonu mermer mi tokatladın maçtan önce #italya
— sena (@sivasena58) July 27, 2021
Egonu, karanlığa kapatalıp çiğ etle beslenmiş Pitbull gibi.
— Tonyukuk (@tonjukuk) July 27, 2021
sahada egonu..#italya pic.twitter.com/KCAvaMxMah
— Kaan Boşnak (@sizisevenisevn) July 27, 2021