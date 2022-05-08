UFC’de Micheal Chandler, Tony Ferguson’u nakavtla hastanelik etti!

UFC274'te Michael Chandler'ın Tony Ferguson'u nakavtı gecenin en çok konuşulan olayı oldu! Ferguson bir süre yerinden kalkamazken ardından hastaneye götürüldü.

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ABD’nin Arizona eyaletindeki Gila River Arena’da düzenlenen UFC 274’de Micheal Chandler, Tony Ferguson’u nakavtla yenmesi sosyal medyada gündem oldu.

38 yaşındaki eski hafif sıklet şampiyonu Ferguson, 2. rauntta Chandler’in çenesine attığı şiddetli tekmeyle yere baygın bir şekilde yığıldı. Hakemlerin kontrolü sonrasında nakavt kararı çıkarken Tony Ferguson acil olarak hastaneye götürüldü.

Tekmenin şiddetiyle anlık olarak yüzünün tamamen şekilde değiştirdiği görülen dövüşçü, bilgisayarlı tomografi sonucunun negatif çıkmasıyla taburcu edildi.

Michael Chandler, Tony Ferguson’u ikinci raundda müthiş bir nakavtla mağlup etti. #UFC274 pic.twitter.com/nEcwaiBran — Dövüş Dünyası (@Dovus_Dunyasi) May 8, 2022

GÖZÜNÜ MCGREGOR’A ÇEVİRDİ!

Rakibinin nakavt ettikten sonra konuşan Chandler, bir süredir dövüşmeye ara veren UFC’nin sembol isimlerinden Conor Mcgregor’a meydan okudu.

Mcgregor’dan cevap gecikmedi. İrlandalı dövüşçü, Twitter hesabı üzerinden verdiği cevapta “Kesinlikle kariyerimin bir aşamasında bu adamla dövüşmeye hazırım. Bu geceden sonra bu maçın olacağını görüyorum” ifadelerine yer verdi.