Katar’daki Dünya Kupası öncesi ‘seks’ krizi! 7 yıl hapis…

Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesi bazı ülkelerin taraftarlarını hapis korkusu sardı. Katar'da evlilik dışı cinsel ilişkinin hapis cezasıyla sonuçlanması nedeniyle birçok ülke şimdiden alarma geçmiş durumda...

Sozcu.com.tr

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Başta İngiltere olmak üzere birçok ülke, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesinde tek gecelik ilişkilerin 7 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği konusunda taraftarlarını uyardı.

FIFA yetkilileri, Katar’ın kurallarında “hiçbir istisna” olmayacağı konusunda net bir tavır sergilerken alkol konusunda da yasakların uygulanacağı belirtildi. İngiliz taraftarların, maç öncesi ve sonrasında alışık oldukları eğlencelerden uzak durmamaları halinde ağır cezalarla karşı karşıya kalma olasılığı Birleşik Krallık yönetiminde tedirginliğe yol açıyor.

İngiliz basınına konuşan bir polis yetkilisi, “Eşinizle birlikte gelmiyorsanız, seks bu turnuvada menü dışında. Bu turnuvada kesinlikle tek gecelik ilişkiler olmayacak. Parti falan yapılamayacak. Hapishanede mahsur kalma riskini almak istemiyorlarsa, herkes aklını başına almalı. Bu yılki Dünya Kupası’nda ilk kez seks yasağı var. Taraftarların hazırlıklı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SORUNLAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Turnuvanın yapılacağı Katar’da evlilik dışı seks ve eşcinsellik yasa dışı kabul ediliyor ve 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. FIFA, turnuvaya “herkes davetlidir” dedi, ancak durumun böyle olmadığı konusunda artan bir endişe var. Halihazırda, farklı soyadlarına sahip taraftarların otel odalarını ayırtmasının ve paylaşılmasının engellendiğine dair şikayetler bulunuyor.

“BU BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE YOK”

Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nın CEO’su Nasser al-Khater eleştiriler hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Her bir taraftarın güvenliği bizim için çok önemlidir. Ancak açık alandaki düşkünlükler hoş karşılanmaz. Bu bizim kültürümüzde yok ve bu herkes için geçerli.”

“LGBT+’YA DESTEK VERECEKSENİZ…”

2022 Dünya Kupası öncesi Katar Yüksek Komitesi de yürürlükteki katı yasalar konusunda uyarıda bulunurken “Katar muhafazakar bir ülke ve cinsel yönelim ne olursa olsun kamuya açık yerlerde bu tarz şeyler hoş karşılanmaz” açıklaması yaptı.

Katar Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mansoor Al Ansari, maçlarda gökkuşağı bayraklarını yasaklamayı düşündüklerini söyledi ve “LGBT+’ya desteğinizi göstermek istiyorsanız, bunu kabul edecek bir toplumun içinde yapın” ifadelerini kullandı.