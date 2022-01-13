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Yusuf Demir’in Barcelona macerası sona erdi

Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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Yusuf Demir’in Barcelona macerası sona erdi

Barcelona, Rapid Wien’den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir’in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Barcelona’nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yusuf Demir’in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien’e geri dönecek. Yolun açık olsun” denildi.

18 yaşındaki futbolcu, Barcelona’da 9 karşılaşmada görev aldı.

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