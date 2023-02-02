Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın (Süper Lig 22. hafta)
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Süper Lig'de heyecan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 2022-23 sezonunun 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde 2. sırada girdi. Adana Demirspor ise ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.
Adana Demirspor, ligdeki son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Fenerbahçe son 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etmişti.