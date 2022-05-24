Ali Koç gündem sarsan açıklamlar yaptı! Transfer, FETÖ, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Trabzonspor, FETÖ…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında sarı lacivertli kulüpte merak edilenlere dair önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktöründen Fatih Terim'in TFF başkanlığı adaylığı iddiasına kadar birçok konuya değinen Başkan Koç'un, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz dalaşı geceye damga vurdu.

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Katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe’ye dair konuşan Başkan Ali Koç, sarı lacivertli kulüpte gelecek sezon teknik direktörlük yapacak isme dair dikkat çekici bir detay verdi ve son kararın duyurulacağı tarihi açıkladı.

Fenerbahçe’nin gelecek sezonki planlamasından bahseden ve transfer konularına değinen Ali Koç, Trabzonspor’un şampiyonluğundan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarına kadar önemli konulara açıklık getirdi. Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil’in son durumunu paylaşan Koç, takımdan ayrılacak ve transfer edilecek isimlere dair de konuştu.

Kulüpler Birliği Başkanlığı’na aday olacağını duyuran Ali Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadıkları gerilimin tatlıya bağlandığını söyledi. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’nın Aziz Yıldırım hakkındaki sözleri üzerine sinirlenen Ali Koç, “Aziz Yıldırım’ın adını ağzınıza alırken bismillah çekin. Adam 1 sene hapis yatmış. Öyle kolay değil bu iş. Ona salla, buna salla. Ne demek ya Aziz Yıldırım devletin yanında değildi” dedi.

İşte Ali Koç’un gündem sarsan açıklamalarından satır başları:

“1 YIL DAHA BEKLERDİM”

“Taraftarlarımızın bir kısmı bu programa çıktığım için bana tepki verdiler. 2011 sebebiyle. İnşallah programın sonunda negatif bakan taraftarlarımız da olumlu yaklaşırlar. Filmi geri sarabilseydim, başkanlık için bir yıl daha beklerdim. O zaman bu sıkıntılı durum, daha su yüzüne çıkacaktı. Maddi ve manevi çok ciddi dokunuşlar gerekiyordu, keşke o dokunuşların sonunda bazı şampiyonluklar olsaydı.”

“İSMAİL KARTAL’A ŞAPKA ÇIKARTMAKTAN BAŞKA…”

“İsmail Kartal para konuşmadan geldi. Önümüzdeki sezon için üst düzey bir hoca aradığımızı, bunlardan birinin Joachim Löw olacağını söyledik. Araları çok iyidir. Açık açık her şeyi masaya koyduk. Arkadan dolanmayız. İsmail Hoca, bir saniye bile kırılmadı. Onun sayesinde camia kenetlendi. Onun oynattığı futbolla dominant bir oyun oynadık. Takım ruhunu inşa etti. Samandıra’yı en verimli hale getirdi. Şapka çıkartmaktan başka yapacak bir şey yoktu.”

“İKİ HOCA VAR”

“Çalışabileceğimiz iki hoca var. Biri İsmail Kartal, biri de Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarlarımız yine mutsuz olacak. Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. 2,5 aydır takım üzerinde çalışıyor. Jorge Jesus ile anlaşmadık. Adam Portekiz’de yaşıyor, İspanya’ya mı gideyim? Adam orada yaşıyor. Joachim Löw’e de gittik görüştük. Karar veremedi, hocalığa dönüp dönememe konusunda karar vermedi. Pazartesi günü yeni teknik adamı açıklayabiliriz. Sezon başının çok öncesinde yeni hocamız netleşmiş olacak. 13-14 Haziran gibi sezonu açacağız. 17 hoca ile görüştüm. 4 hoca, Türkiye’de rekabet olmadığı için, rekabet şartları olmadığı için teklifi düşünmediler bile.”

MESUT ÖZİL KONUSU

“Mesut Özil’in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut’u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal’dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe.”

“FATİH TERİM YANLIŞ OLUR!”

“Fatih Terim’in TFF başkan adaylığı yanlış olur. Desteklemeyiz. TFF Başkanlığı için kimse adaylığını açıklamadı. Nihat Özdemir’in yumuşak karnı vardı, devletle de çok iş yapıyordu. Bu da yumuşak karın. Yani kullanılmaya müsait. Yeni bir seçim var, başkan adayı kadar, yönetim kurulu da çok önemli. Futboldan anlayan insanlar lazım. Aday olacak insanın suç örgütü ile alakası olmaması lazım. Bankalara, özel sektöre borcu olmamalı. Başkaları tarafından yönlendirilmeye müsait nitelikleri özellikleri olmayan bir kişi olmalı.”

“CSKA MERT HAKAN İÇİN FAKS YOLLADI”

“Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova resmi başvuru yapmadı ama küçük bir faks yolladı. Bizim futbolcumuz satılık değil. Mert Hakan’ın saha içi ve saha dışı karakteri, futbolunun dışında çok önemli. Menajerler onu pazarlamaya çalışıyorsa, gerekli başvuruyu yapacağız. Oyuncuya ‘Şu kadar maaş alırsın’ falan denilmiş. İsmail Kartal ve Jorge Jesus, ’12-13 oyuncu kalsın’ diyor. Onların içinde de Mert Hakan var. Çok yüksek rakam gelir, bakarız. mert Hakan satılık değil. Altay Bayındır kalacak. Her kulübe Altay gibi sporcular nasip olsun.”

“TRABZONSPOR’A DESTEK VAR”

“Neden TFF’yi temsil eden insanlar usulsüzlüğe müsaade ederler. Türk futbolu, bir şehir takımı odağında dönüyor. Bu Trabzonspor için de tehlikeli. Kimse sesini çıkarmazsa, yapılan yanlışları kanıksıyoruz. Neden sadece biz konuşuyoruz? Trabzonspor en iyi futbolu oynuyor dedim. Puan kayıpları başladı. Nispeten yaşlı ve dar bir kadro, onun da etkisi olabilir. Aynı basın toplantısında ‘Türkiye, Trabzonspor’dan büyüktür. Futbol, bir şehrin odağında dönüyor.’ Trabzonspor iyi oynamadığında yardıma koşuna 5 maç saydım. Bir tane Trabzonspor’un hakem hatasıyla puan kaybettiği maç söyleyin! Teknik kadro, futbolcuların emeğine haksızlık etmemeye çalıştım. Onların bu işle alakası yok. Bazı maçlarda şiir gibi top oynadılar. Ama bütüne baktığınızda, iyi de bir destek var.”

28 ŞAMPİYONLUK

“11 Aralık 2020’de Şampiyonluklar için başvurduk cevap gelmedi. Süper Kupa için başvurduk yine cevap gelmedi. Trabzonspor’un resmi kanallarında 2010-11 şampiyonluğu için başvurduk cevap gelmedi. Herkes Fenerbahçe’nin federasyonu diyor ama 3 Temmuz’da ne diyorlardı Başbakan Fenerbahçeli savcı Fenerbahçeli federasyon başkanı Fenerbahçeli…28 şampiyonluk için uzun süredir cevap alamadık. Geçmiş yıllarda, bazı yıllarda bugünkünden daha fazla şehir takımı var. Beşiktaş’ı tebrik edelim, onlar hakkını almış. Bu Beşiktaş’ın sorunu değil. TFF daha Süper Kupa’ya bile karar veremiyor. Hem Fenerbahçe başvurdu hem de Beşiktaş başvurdu, yine de karar veremiyorlar.”

“EKREM İMAMOĞLU İLE…”

“Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe ile alakası olmayan ve ailemi karıştıran bir tweet attı! Beni genelde durdurmaya çalışanlar, ailemi işin içine sokmaya çalışır. Başkaları da aynılarını yaptı. Sayın İmamoğlu ile konuştuk ve olay tatlıya bağlandı.”

“KULÜPLER BİRLİĞİ’NE ADAY OLACAĞIM”

“Bu sene Finansal Fair Play konusunda sıkıntımız olamayacak gibi. Ancak harcama limitlerimizi bilmiyoruz. Allah bunu hesaplayacaklara yardımcısı olsun. Kulüpler Birliği Başkanlığı’na aday olmayı düşünüyorum. O pankart bizi çok rahatsız etti. Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun haberi olmayabilir ama yöneticilerin vardır. Çıkıp yanlış olduğu söylenebilirdi. FETÖ’nün mü yanında yoksa Cumhuriyetin yanında mısınız karar verin. Hak etmediğiniz bir kupa için… Kupa müzenizde olur… Kurşunlama olayında failler bulundu bence ama ört pas edildi. Altından FETÖ bile çıkabilir.”

“FETÖ’NÜN YERLEŞMESİNE ARACI OLDUN”

“Bu örgüte sempatiyle bakmayan ya da bakan birinin söylemleri içindeydiniz. Olabilir sempati besleyebilirsiniz. Gizlilik vardı dosyada. Masumiyet karinesini geçiyorum her gün tapeler servis ediliyordu. En çok tapeleri servis edenlerden biriydi Rasim Ozan, Mehmet Baransu’yla beraber. 3 Temmuz özelinde konuşmayalım. Bu adamların yerleşmesinde de en büyük aracılardan biri sizdiniz.”

Rasim Ozan: “Maalesef Aziz Yıldırım o dönem Türkiye Cumhuriyeti’nden yana olmak istemedi. Ortada durdu. En son aşamada devletten yana oldu.”

“NE KONUŞUYORSUN YA AZİZ YILDIRIM HAKKINDA!”

Ali Koç: “Aziz Yıldırım’ın adını ağzınıza alırken bismillah çek. Adam 1 sene hapis yatmış. Öyle kolay değil bu iş. Ona salla, buna salla. Ne demek ya Aziz Yıldırım devletin yanında değildi. O zaman terör örgütünün en dibinde sensin kardeşim. Ne konuşuyorsun ya Aziz Yıldırım hakkında öyle. Memleket elden gidiyor ne şikesi dedi. Bence bu program bitene kadar Aziz Yıldırım’ın ismini ağzına alma Burada şov yapmayalım. Kendine gel, lütfen. Burada Aziz Yıldırım terör örgütünün yanında dersen böyle yanıt alırsın.”

“BÖĞÜRMEYE BAŞLADIN YİNE”

Ali Koç: “Sen orada da yer aldın, burada da yer aldım. Sen Zekeriya Öz’ün heykelini dikmek istiyorsun kardeşim, böyle söylemlerin var. Bir daha ailemin ismini ağzına alma. Bunlar devlete göz dikiyorsa senin gibi adamlardan aldığı cesaretten bu noktaya geldi. İnsanlar geçmişte yaptıklarıyla bugün başları derde girebiliyor. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir. Ama o zaman cemaat deniyordu, en büyük destekçilerinden, sempatizanlarından ne dersen de alnından çıkmayacak. Ne kadar tövbe edersen et. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Ohh ne güzel yücelt, sonra göçert. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Yanlıştan da dönülebilir. Bu işin en önemli ayağı medya mıydı? Sen de onlardan biri miydin kardeşin? Ergenekon, Balyoz, hepsinde vardın. Böğürtmeye başladın yine, kendine hakim ol. Rasim Bey, ailemin ağzını adına alana kadar her şey güzeldi. Daha bitmedi, dışarıda da devam edecek. Futbolda temizlik lazım, inşallah Allah basından da senin gibileri temizler.”