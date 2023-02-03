Ali Koç yönetimi olağanüstü toplandı TFF’ye çıkarma yaptı

Adana Demirspor maçı sonrası olağanüstü toplanan Fenerbahçe yönetim kurulu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, TFF binasına gitti. Koç toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunup yabancı hakeme dikkat çekip Ali Palabıyık'ın bir daha kendi maçlarını yönetmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de, karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki sürüyor.

Adana Demirspor ile yapılan maçın hakemleriyle ilgili olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapan Fenerbahçe’de, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme kararının çıktığını söyledi. Mehmet Büyükekşi’den talep edilen randevuya olumlu dönüş alınınca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Erol Bilecik, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Özgür Özaktaç ile birlikte TFF’nin Riva’daki binasında Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

KOÇ GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ARABADAN İNDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

“Aslında bugün açıklama yapmayacaktık. Yarın yüksek divan kurulu toplantımız var. Orada açıklama yapacağım. Ama bu soğukta sizleri görünce inmek istedim. Dün gece olanlar malumunuz. Nelerden, niçin rahatsızlık duyduğumuzu belirttik. Sivasspor-Galatasaray maçı ve dün Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar hakemliğin iflasıdır. Görüşmelerin detaylarını burada anlatmayacağım. Türk hakemleriyle bu işin bitmeyeceği ortada. Akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşanılanları gördü. Yabancı hakemleri denememiz lazım dediğimiz noktaya geldik. Yabancı hakemin en büyük karşıtı ben iken artık yabancı hakemi düşünmeye başladık.”

“GEÇMİŞİNDE BİRÇOK ŞAİBELİ MAÇ VAR”

“Ali Palabıyık bir daha maç alır almaz onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Daha önce geçmişinde birçok şaibeli maç var. Bu hakemin ataması yeni MHK’nın ataması değil. Eski MHK giderayak bombayı bıraktı. İnşallah yeni MHK, bu sıkıntıları giderir.”

“Akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar ne hikmetse bir takımın aleyhine, başka bir takımın lehine işlemektedir. Sivasspor maçından 3 puan, dün 2 puan ve toplam 5 puan nasıl olacak bu işler!”

“VAR HAKEMLERİ YABANCI OLMALI”

“VAR hakemi Koray Gençerler… Nereden hatırlıyorsunuz? Geçen sezon liderken Pelkas’ın Konyaspor’a attığı olağanüstü gol vardı. Bir yerden el kararı çıkardı iptal ettirdi. Valencia’yı arkası dönükken kırmızı kart görmesi için uyardı ve attırdı. Mümkünse VAR hakemleri yabancı olmalı. Yunanistan, Arabistan getirebiliyorsa, biz de getirebiliriz.”

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Hayatımda böyle bir şey görmedim