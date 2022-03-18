CANLI | Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı | Süper Lig 30. hafta

Çaykur Rizespor Trabzonspor maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Ligde 7 maçtır kazanamayan tehlike hattının üzerindeki ekipten 12 puan geride olan Rizespor, 15 puanlık farkla lider olan Trabzonspor karşısında sürpriz arıyor... Karşılaşma saha temizlemeleri nedeniyle 20.15'te başladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Maç öncesi yoğun kar yağışı nedeniyle mücadele 15 dakika geç başladı. Karşılaşma öncesinde Çaykur Rizespor 23 puanla 19. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 70 puanla liderlik koltuğunda…

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Lider Trabzonspor, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 5 maçı ise kaybetmedi. Karadeniz ekibi dış sahada en son yenilgisini 11 Aralık 2021’de Antalyaspor karşısında 2-1’lık skor ile alırken, söz konusu maçın ardından geçen 96 günlük sürede rakiplerine yenilmedi. Trabzonspor, son 5 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

RİZESPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig’de 7, evinde ise 3 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ile ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Hamza Hamzaoğlu’nun ayrılmasının ardından takımın başına geçen Korkmaz, Galatasaray, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarından mağlubiyetleriyle ayrılmıştı.

AVCI, KORKMAZ’A KARŞI ÜSTÜN

Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 8 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Bülent Korkmaz, söz konusu maçlarda 4 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. Tek galibiyetini 2008-2009 sezonunda Galatasaray’ın başında 1-0’lık sonuçla aldı.