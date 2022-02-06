Domenec Torrent: Kaçırmamamız gereken bir pozisyondu

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Alanyapor maçının ardından yaptığı açıklamada bir puanın kendileri için yeterli olmadığını belirtirken, "İkinci yarıda sadece bir pozisyon oldu. Kaçırmamamız gereken bir pozisyondu" dedi.

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Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bir puandan memnun olmadığını söyledi.

Takımın fizik olarak iyiye gittiğini ifade eden Doménec Torrent, “İkinci yarıda sadece bir pozisyon oldu. Kaçırmamamız gereken bir pozisyondu. Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir puanı yeterli görmediklerini belirten İspanyol teknik adam, “Bütün hafta boyunca oynayacağımız takıma karşı çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takım vardı. Galatasaray, burada oynadığı bir önceki maçı 1-0 kazandı. Bugün gördüğümüz gibi boşlukları değerlendirmeye çalışarak sonucu aldılar. Boşluklara sahip olduklarında farklı bir takım oluyorlar. Bizim için bir puan yeterli değil. Bunları artık üçer puan olarak artırmaya çalışacağız” diye konuştu.