Falcao Galatasaray’ın sezon açılış kampına fırtına gibi başladı

Galatasaray’da bir isim Anka Kuşu gibi küllerinden doğacak adeta… Sarı-kırmızılılara büyük beklentilerle gelmesine rağmen özellikle devamlılık sıkıntısı yaşayan, oynadığından çok maç kaçıran Radamel Falcao, yeni sezona fırtına gibi girdi. Antrenmanlarda hem çok istekli hem de çok güçlü gözüken Kolombiyalı, özellikle önceki gün oynanan antrenman maçında şov yaptı. Fizik olarak eski günlerini hatırlatan Falcao'nun şık golleri de kalitesinin eskimediğini gösterdi.

AYTAÇ 40 YILLIK ASLAN GİBİ

FLORYA'DA, Fatih Terim'in de Falcao'nun bu performansından çok memnun olduğu konuşuluyor. Bir ara gönderilmesi gündeme gelen yıldız ismin kendine gelmesi PSV maçı öncesi Terim'i çok memnun etti. Falcao dışında bir isim daha teknik keyiflendirdi: Aytaç Kara. Aytaç'ın uyum sorunu yaşamadığı, hem sahada hem de saha dışında çok iyi bir profesyonel gibi hareket ettiği belirtiliyor. Terim'in, Aytaç'ı da ilk 11'de düşündüğü belirtiliyor.

YUNUS AKGÜN KALMAK İSTİYOR

ALTYAPIDAN yetişen Yunus Akgün, teknik heyetin gözüne giren bir diğer futbolcu oldu. Adana Demirspor'da kiralık geçirdiği sezonun ardından yeniden kadroya katılan kanat oyuncusu, idmanlarda istekli bir karakter gösterdi. Yunus'un yeni sezonda kiralanmayıp takımda kalma ihtimali de hayli arttı.

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MUSLERA ENDİŞESİ

Yürürlüğe giren normalleşme tedbirlerine rağmen Fernando Muslera'yı karantina bekliyor. 28 Haziran'da yapılan değişikliğe göre Türkiye'ye gelmeden önce Brezilya'da bulunan kişiler, 14 gün karantinaya girmek zorunda. Copa America'da ülkesi Uruguay ile Brezilya'ya konuk olan Muslera, takımının elenmesine engel olamadı. Muslera, Galatasaray'a katılmak üzere İstanbul'a dönecek ancak karantinada kalacak ve 20 Temmuz'daki PSV maçına birkaç günlük idmanla çıkmak zorunda kalacak.