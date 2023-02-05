Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transferdeki hedefi Nicolo Zaniolo! Roma’nın şartı büyük engel…

Roma'da mutsuz olan 23 yaşındaki futbolcu Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisinden memnun. İstanbul'a gelmeye sıcak bakan Zaniolo'nun transferindeki en büyük engel ise, Roma'nın istediği bonservis bedeli. İtalyan devi, Zaniolo'nun transferinden para kazanmayı planladığı için kiralık gönderilmesini istemiyor.

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın 23 yaşındaki on numarası Nicolo Zaniolo, futbol hayatına İstanbul’da devam etmek istiyor. Roma, oyuncusunu kiralık olarak değil, bonservisle göndermeye sıcak bakıyor.

Bu sezon ligde 13 maçta boy gösteren 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündemine geldi. DHA’nın iddiasına göre; İki takım da Zaniolo’yu kadrosuna katmak isterken; Roma, oyuncusunu kiralık olarak göndermek istemediği öğrenildi. Avrupa’da transfer dönemi devam ederken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, oyuncu için 30 milyon Euro teklif etmiş, ancak Zaniolo, kümede kalma mücadelesi veren İngiliz ekibine gitmek istememişti.

Öte yandan Roma, oyuncu için 30 milyon Euro ve altındaki teklifleri kabul etmeyecek. Zaniolo’nun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşme halinde olan İtalyan ekibi, oyuncuyu kesinlikle kiralık olarak göndermek istemiyor.

ZANIOLO İSTANBUL’A GELMEK İSTİYOR

23 yaşındaki on numara, İngiltere’den gelen teklifi reddetti. Oyuncu, kariyerine İstanbul’da devam etmek istiyor. Süper Lig’de İstanbul ekiplerinde forma giymeyi fırsat olarak gören Zaniolo, Roma’da kalmak istemiyor.