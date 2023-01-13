Galatasaray, Hatayspor maçında gol olup yağdı: 4-0

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son maçında Hatayspor'u ağırlayan Galatasaray, 43 bin taraftarın önünde farklı kazanarak galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Hatayspor ise, galibiyeti unuttu.

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Süper Lig 19. haftasında Hatayspor’u ağırlayan lider Galatasaray, Ali Sami Yen Nef Stadı’ndaki maçı 4-0 kazanarak ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0’la deviren Galatasaray, Hatayspor’u da aynı skorla geçmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (9′), Juan Mata (45+4′, 45+6′) ve Bafetimbi Gomis (76′) kaydetti. Konuk ekip Hatayspor, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi ile zaman zaman rakip kalede tehlikeler yaratsa da, Fernando Muslera’yı geçmeyi başaramadı.

Süper Lig’de oynadığı son 8 maçı kazanan ve 18 maç sonunda 42 puanla zirvede yer alan Galatasaray, lige verilen aranın ardından sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, lig maçından önce Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Volkan Demirel’in göreve gelmesinden sonra çıkış yakalayan ve ardından düşüşe geçen Hatayspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Hatayspor bu maçların üçünden beraberlikle, ikisinden yenilgiyle sahadan ayrılırken 17 puanda kaldı.

DERBİ KADROSUNDA 3 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dries Mertens kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Milot Rashica da yedeğe çekildi. Teknik direktör Okan Buruk, Atakaş Hatayspor karşısında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Juan Mata ve Mauro Icardi’yi görevlendirdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berkan Kutlu ve Milot Rashica’nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Yusuf Demir ve Emin Bayram oturdu. Galatasaray’da Patrick van Aanholt ile sakatlıkları bulunan Kazım Karataş ve Mathias Ross maçın kadrosunda yer almadı.

ICARDI 4 MAÇ SONRA 11’DE

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig’de 4 maç aradan sonra ilk 11’de görev aldı. Antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, son olarak 13. haftadaki Medipol Başakşehir maçının başlangıç kadrosunda bulunmuştu. Arjantinli futbolcu, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide de sonradan oyuna dahil olmuştu.

JUAN MATA İKİNCİ KEZ…

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, cezalı Dries Mertens’in yokluğunda orta sahada Juan Mata’ya formayı verdi. İspanyol futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11’de sahaya çıktı. Mata, daha önce Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11’de görev yapmıştı.

GALATASARAY TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı’nın tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı. (sozcu.com.tr-AA)

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