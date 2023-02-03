Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar sürprizi…

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek hakem belli olurken, uzun süre görev verilmeyeceği duyurulan Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar da maçlara atandı.

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Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF’den yapılan açıklamada, 4 Şubat Cumartesi günü Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki maçta hakem Zorbay Küçük, 5 Şubat Pazar günü Galatasaray ile Trabzonspor mücadelesinde Halil Umut Meler, 6 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçta ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

KARAOĞLAN İLE ÖZDAMAR GERİ DÖNDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski yönetimi, ligin 15’inci haftasında Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada orta hakem olarak görev alan Atilla Karaoğlan ile Sivasspor-Galatasaray maçında düdük çalan Erkan Özdamar’a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurmuştu.

Karaoğlan ile Özdamar, göreve başlayan yeni MHK tarafından 1 aylık süre sonunda yeniden karşılaşmalara atandı. 6 Şubat Pazartesi günü; Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçta Atilla Karaoğlan, Giresunspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşmada ise Erkan Özdamar düdük çalacak.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde: