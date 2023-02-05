Galatasaray’a transferi konuşulan Zaniolo için Okan Buruk’tan açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk ayrıca Roma'dan ayrılmak isteyen Zaniolo'nun transferi hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’u 2-1 yendikleri maçta, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Okan Buruk, maçın hemen başında geriye düştüklerini hatırlatarak, “Maça şokla başladık. Geçen maçta da şokla başlamıştık. Ama iki maçta da bizim için olumlu olan doğru cevap verebilmemiz.” dedi.

“ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ RUHLARI…”

Maçın ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyduklarını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

“İkinci yarı maçı domine ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Üçüncü golü bulabilseydik bizim için çok daha rahat geçen bir maç olacaktı. Bugün hem hava hem saha şartları iki takımın da zaman zaman top kaybı yapmasına neden oldu. Genel olarak oyuncularımın performansı, istekleri, şampiyonluk yolundaki ruhları bizim için çok önemli. Bu, bugün taraftarlarımızla birleşti. Bu kadar soğukta gelip bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sene bizim için çok özel ve güzel giden bir sene. Bunu da şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Aynı coşku ve istekle yolumuza devam edeceğiz. Galibiyetten dolayı oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.”

“TORREIRA’NIN AYAĞINDA AĞRI OLUŞTU”

Okan Buruk, ikinci yarıya Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz yerine Berkan Kutlu ve Yunus Akgün’le başlaması hakkında ise “Torreira’nın ayağında bir ağrı oluştu. Riske etmek istemedik. Ayağındaki ağrıdan dolayı oyundan aldım. Aslında ilk yarı takım olarak çok iyi oynamadık. Barış da iyi gözükmeyen oyunculardan biriydi. Yunus girdikten sonra takım olarak daha etkiliydik. Bu tür tercihler yapıyoruz. Giren oyuncularımız ikinci yarıya net bir şekilde etki ettiler.” değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sol bek için transfer düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, “Şu anda Dubois orada oynayabiliyor. Kazımcan da iyileşti. Transferin son üç günü. Bu süre içerisinde bununla ilgili karar da verebiliriz, bu şekilde geçmeyi de deneyebiliriz. Ancak şu anda ilk düşüncemiz orası değil. Kadromuzda birçok oyuncu var. Oynatamadığımız oyuncular var. Bütün oyuncuları kullanmak istiyoruz. Tabii ki takımımızı güçlendirmek önemli ama olmazsa bu kadroyla en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“MUSLERA’NIN ÇOK FAZLA AĞRISI VAR”

Okan Buruk, karşılaşmada sakatlık geçiren kalecileri Fernando Muslera’nın bu akşam kontrolden geçeceğini anlatarak, “Ayağına bir darbe aldı, bir ağrısı var. Şu an basmakta zorlanıyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. Şu an dokunulduğunda çok fazla ağrısı var. Umut ediyoruz ki çok uzun bir şey olmaz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Ligimiz için de önemli bir marka. İnşallah kısa, 3-5 günlük bir şey olur ve biz de bu anlamda rahat ederiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“ZANIOLO, KADROMUZDA GÖRMEK İSTEYECEĞİMİZ BİR OYUNCU”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer gündemlerinde olan Romalı futbolcu Nicolo Zaniolo ile ilgili soruyu, “Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Durumunu net bir şekilde bilmemekle birlikte kadromuzda görmek isteyeceğimiz bir oyuncu. Şu andaki durum nedir tam olarak bilmiyorum. Kulübümüzün şu anda net bir ilgisi yok ama kadromuzda görmek isterim. Başakşehir’deyken Roma’ya karşı oynamıştık. Orada bize karşı büyük bir gösteri yapmıştı. Roma’da çok iyi oynamıştı.” diye yanıtladı. (AA)

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