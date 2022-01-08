Galatasaray’da ilk maçına çıkan Işık Kaan Arslan sakatlandı

Galatasaray formasıyla ilk kez lig maçına çıkan 20 yaşındaki stoper Işık Kaan Arslan, sakatlık nedeniyle 18 dakika forma giyebildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 20. haftasında Giresunspor’u konuk eden Galatasaray’da Işık Kaan Arslan, Fatih Terim tarafından ilk 11’de görevlendirildi. Marcao’nun cezalı olduğu maçta Luyindama yerine ilk 11’de tercih edilen 20 yaşındaki genç stoper 18. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

14. dakikada Serginho’nun önündeki topa müdahale etmek isterken sol üst bacak baldırını tutup sakatlanan Işık Kaan, tedavisinin ardından oyuna döndü ancak sadece 4 dakika dayanabildi. Orta sahada kendisini yere bırakan 20 yaşındaki stoper, Galatasaray formasıyla ilk kez çıktığı lig maçında talihsiz bir yaşamış oldu.

Işık Kaan Arslan oyundan çıkarken çok üzülürken, saha kenarına geldiğinde Teknik Direktör Fatih Terim genç futbolcusunu sarılarak teselli etti.

GALATASARAYDA 10 EKSİK

Sarı kırmızılı takım, Giresunspor karşısında 10 eksik futbolcuyla sahada yer aldı. Ev sahibi ekipte corona virüs izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, Afrika Uluslar Kupasına giden Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne ile sarı kart cezaları olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao kadroda yer almadı.

Sarı kırmızılı takımda ayrıca yardımcı antrenör Selçuk İnan ile Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal da corona virüs test sonuçlarının pozitif çıkmasından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı.