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Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray'ın Karagümrük ile karşılaştığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu sakatlanarak 35. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

Yayınlanma: 21:08 - 02 Nisan 2022 Güncellenme:
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Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray’da takımın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda sakatlandı. Maçın başında takımına penaltı kazandıran Kerem, 35. dakikada kenara gelerek yerine Emre Kılınç’a oyunda dahil oldu.

30. dakikada sakatlanan Kerem, tedavisinin ardından oyuna devam etmeyi denese de 3 dakika sonra kendisini yere bıraktı.

Teknik Direktör Domenec Torrent, saha kenarına gelirken üzgün olan Kerem'i sarılarak teselli etti.

Kenarda Emre’nin ısınması sırasında yedek kulübesine gelerek oturan Kerem’in değişikliği 35. dakikada yapıldı.

Gelecek hafta Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray’da Kerem’in durumu maçtan sonra yapılacak kontrolden sonra belli olacak.

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