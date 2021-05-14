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Galatasaray’da Onyekuru idmanı tamamlayamadı

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

Güncellenme: 22:19, 14/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da Onyekuru idmanı tamamlayamadı

Galatasaray, Süper Lig'in 42. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile yarın saat 20.30'da karşılaşacak.

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