Galatasaray’da Radamel Falcao’dan geri adım!

Galatasaray’da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, gelecek sezonun kadro yapılanması üzerinde yoğun bir mesaide… 5 milyon Euro net maaş alan Radamel Falcao'yla yapılan ilk temaslar olumlu geçti. Florya'da takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Falcao, takımda kalması durumda yüksek maaşıyla ilgili bir indirime gidebileceğini yönetime iletti.

ABD ve Arjantin'den birkaç kulübün talip olduğu tecrübeli forvet, ayrılık halinde kulübe para kazandırıp gitmek istediğini de ifade etti. Yıldız golcünün bu tavrından dolayı çok memnun olan Başkan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte yapacağı görüşmeden sonra bir karar verecek.

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DIAGNE'YE TEKLİF BEKLENİYOR

Öte yandan WBA'de kiralık sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne de yakın takipte. Senegalli golcünün henüz Türkiye'ye gelmediği ve çalışmalarını İngiltere'de bireysel olarak sürdürdüğü öğrenildi. Terim'in kararına göre Diagne'nin sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği netlik kazanacak. Teklif gelmesi halinde Diagne'nin de satışına onay çıkabilir.