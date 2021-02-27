Hatayspor’un son kurbanı Ankaragücü: 4-1

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, 27. hafta mücadelesinde üst sıraları zorlayan Hatayspor’a konuk oldu.

Mücadelenin 16. dakikasında Torgeir Borven’in golüyle 1-0 öne geçen Başkent ekibi, 45’te Mame Diouf’un golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Ankaragücü’nde Ganalı Joseph Paintsil rakibine arkadan tekme attığı için 45+6’da direkt kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Rakibinin eksik kalmasını fırsat bilen Hatayspor, ilinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve 55’te Diouf’un, 65’te David Akintola’nın penaltıdan attığı gollerle skoru 3-1’e getirdi. Dakikalar 74’ü gösterirken bir kez daha sahneye çıkan Akintola, maçın skorunu 4-1 olarak tayin eden golü attı ve Hatayspor evinde rahat bir galibiyet elde etti.

Ev sahibi Hatayspor bu sonuçla 45 puana ulaştı ve Karagümrük’e yenilerek 42 puanda kalan Alanyaspor’u geçip 5. sıraya yükseldi. Konuk ekip Ankaragücü ise 20 puanla son sırada kaldı.

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