Hatayspor’un son kurbanı Ankaragücü: 4-1

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, 27. hafta mücadelesinde üst sıraları zorlayan Hatayspor’a konuk oldu.
Mücadelenin 16. dakikasında Torgeir Borven’in golüyle 1-0 öne geçen Başkent ekibi, 45’te Mame Diouf’un golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Ankaragücü’nde Ganalı Joseph Paintsil rakibine arkadan tekme attığı için 45+6’da direkt kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Rakibinin eksik kalmasını fırsat bilen Hatayspor, ilinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve 55’te Diouf’un, 65’te David Akintola’nın penaltıdan attığı gollerle skoru 3-1’e getirdi. Dakikalar 74’ü gösterirken bir kez daha sahneye çıkan Akintola, maçın skorunu 4-1 olarak tayin eden golü attı ve Hatayspor evinde rahat bir galibiyet elde etti.
Ev sahibi Hatayspor bu sonuçla 45 puana ulaştı ve Karagümrük’e yenilerek 42 puanda kalan Alanyaspor’u geçip 5. sıraya yükseldi. Konuk ekip Ankaragücü ise 20 puanla son sırada kaldı.İlginizi ÇekebilirFatih Karagümrük, Alanyaspor'u eli boş yolladı: 2-0
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 16. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobzhanidze’nin sağdan yerden ortasında ceza sahası içinde boş kalan Börven, topu ağlara gönderdi. 0-1
- 20. dakikada ceza sahası içinde Akintola, Traore ile paslaşmasının ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı. Akintola’nın vuruşunda kaleci Korcan, mutlak gol pozisyonunu önleyerek topu kornere çeldi.
- 28. dakikada Katranis'in pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Akintola’nın rakibini de çalımlayarak çektiği şutta top üstten auta gitti.
- 45. dakikada Selim'in soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf, rakip savunmanın arasından iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı fileleri sarstı. 1-1
- 45+1. dakikada Joseph Paintsil, orta sahada Aabid'e sert faul yaptı. Önce sarı kartını gösteren hakem Atilla Karaoğlan, tavsiye üzerine VAR'da inceleme yaptı ve ardından sarı kartı iptal ederek Joseph Paintsil'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
- Maçtan dakikalar (Maç sonucu)
- 54. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında top ceza sahasında Daniel Lukasik'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
- 55. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Mame Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
- 64. dakikada Erdi Dikmen’in ceza sahası içinde Akintola'ya yaptığı müdahale sonra hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltıyı işaret etti.
- 65. dakikada penaltıda meşin yuvarlağın başına geçen Akintola, top ile kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı 2’ye çıkaran golü attı. 3-1
- 74. dakikada Katranis'in soldan ortasına ceza sahası içinde arka direkte topla buluşan Akintola, rakibini çalımlayarak sert şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-1
- 90+1. dakikada ceza sahası içerisinde Lobzhanidze'nin pasında topu alan Geraldo'nun şutu yan direkten geri döndü.