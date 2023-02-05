Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi, Trabzonspor maçıyla birlikte adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı.

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Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Trabzonspor karşısında da sürdürdü.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan yıldız futbolcu, Süper Lig’de forma giydiği son 8 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig’de 12 maç maçta görev alan Icardi, gol sayısını da 9’a çıkardı.

Mauro Icardi, ayrıca Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı sahaya çıktığı ilk lig maçında gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

ICARDI: DEVAM EDECEĞİZ

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta konuşan Icardi, attığı goller nedeniyle Galatasaray tarihine geçmesiyle ilgişli olarak şu şöyle konuştu;

“Çok memnunum. Takım adına da mutluyum. Birçok maçı kazanmış olduk. Maç maç gidiyoruz. Şimdi iznimiz olacak, sonra yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk, erken gol daha da zorlaştırdı. Geri dönmeyi başardık. 12’de 12 oldu. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor.”

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