Mesut Özil’in sözleşmesindeki madde, Fenerbahçe’yi çaresiz bıraktı!

Fenerbahçe'de kadro dışı cezası devam eden Mesut Özil'in mukavalesindeki madde kafaları karıştırdı. Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil'i göndermek istemesi ve Jorge Jesus'un da bu karara uyması nedeniyle çıkmaza giren Özil’in takımla çalışma zorunluluğu yeni bir krizi ortaya çıkardı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de ünlü yıldız Mesut Özil sorunu gün geçtikçe yeni krizlerle büyüyor… Kadro dışı cezası devam edecek Özil'in sözleşmesinde ‘Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışacak' maddesi yer alıyor.

Bu unsur, sarı-lacivertli yönetimi oldukça zorlayacak. Sarı-lacivertlilerin yolları ayırmak istediği yıldız futbolcuya son darbe Jorge Jesus'tan gelmişti. Jesus, “Kulübün kararına uyacağız” demişti. Ancak sözleşmedeki madde, ayrılığın kolay kolay gerçekleştirmeyeceğini gösteriyor.

BAŞKAN ALİ KOÇ KIRGIN

Yönetim ile teknik heyetin Özil konusunda iki çıkış yolu var. Ya sözleşmedeki maddeye göre hareket edilecek ve yıldız futbolcu takımla birlikte çalışmalarda yer alacak ya da 2 yıl daha mukavelesi bulunan Özil'e yüklü bir tazminat ödeyip yollar ayrılacak.

Başkan Koç, transfer olduğunda ‘Evin oğlu’ dediği ve futboldan çok ticaretle uğraşan ünlü futbolcuya kapıları kapatmış durumda. Menajer Erkut Söğüt, bu hafta sarı-lacivertli yöneticilerle buluşup Özil'in takımda kalmak istediğini iletip orta yolu bulmaya çalışacak.