Mustafa Muhammed testinin pozitif olduğunu duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüp bu akşam bir oyuncunun korona virüse yakalandığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Mısırlı golcü Mustafa Muhammed sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak testinin pozitif olduğunu ifade etti.

EN AZ 2 MAÇ KAÇIRACAK

Sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını açıklayan Galatasaray’ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, en az 2 maçta forma giyemeyecek. Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüse yakalandığını duyurdu. Mısırlı forvet, karantina sürecinden dolayı en az iki maçı kaçıracak. Mohamed, sarı-kırmızılı ekibin ligin 35’inci haftasında deplasmanda Göztepe ve 36’ncı haftasında Türk Telekom Arena’da Trabzonspor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Golcü oyuncunun karantina süreci ise ligin 37nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç gününde sona erecek.