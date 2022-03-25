Ne yaptın Burak Yılmaz!

Portekiz ile oynadığımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçına Burak Yılmaz damga vurdu.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Türkiye’nin, Portekiz'e konuk olduğu maçta Burak Yılmaz kaçırdığı penaltı ile hayal kırıklığı yarattı.

İlk yarısını Otavio ve Diogo Jota’nın golleriyle 2-0 yenik tamamladığımız karşılaşmanın ikinci yarısında umutlandık. Burak Yılmaz, 65. dakikada Cengiz Ünder’in müthiş pasıyla kaydettiği gol sonrası farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Türkiye, beraberlik için büyün bir fırsat yakaladı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Jose Fonte’nin, Enes Ünal’a yaptığı hareket sonrası VAR’a danışan hakem Daniel Siebert, penaltı noktasını gösterdi.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, beraberlik şansını tepti. 85. dakikada Burak Yılmaz penaltı vuruşunda topu kalenin sağ üst tarafından dışarı gönderdi.

| Ah Burak ahh.. Penaltı vuruşundan yararlanamadık.. pic.twitter.com/S3oEu344lW — TRT Spor (@trtspor) March 24, 2022

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Matheus Nunes ile bir gol daha bulan Portekiz, karşılaşmayı 3-1 kazanarak finale yükselen takım oldu.