Rashed Al-Marri: Maçlar medyada oynanıyor!

Kısa bir süre önce Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı görevine getirilen Rashed Al-Marri, SÖZCÜ Gazetesi'ni ziyaret etti. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın ev sahipliğinde samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, Al-Marri gündeme ilişkin çok önemli mesajlar verdi. İşte deneyimli yöneticinin satırbaşları:

KANIT SUNAMIYORLAR

Ne yaparsak yapalım bir tarafa yakın gibi gözüküyoruz. ‘beIN Sports içinde bir öyle bir yapılanma var ki bazı kulüpleri destekliyormuş' gibi yorumlar alıyoruz. Bunlar komplo teorisi. ‘Kanıt sunun' diyoruz veremiyorlar.

Yayınlardaki VAR çizgisini bizim çizdiğimizi söylüyorlar. Bu çok açık şekilde yanlış. Riva'dan gelen görüntü neyse onu vermemiz gerekiyor. Öyle de yapıyoruz.

BAŞKANLAR BİZİ ARIYOR

Kulüp başkanı bizi arayıp ‘Niye bu faul pozisyonunu vermediniz' diyor. Belki o, pozisyon için önemli olabilir ama benim izleyicilerim için değil. Futbol idarecisi olmakla taraftar olmak arasına set çekmek lazım. Herkesi dinledik ve yeni bir kural tablosu oluşturduk. Prosedürleri uygulayıp insan etkisini aza indirmeye çalışıyoruz.

TAKTİK GÖNDERMESİ

*Bazen kulüpler diyor ki ‘Neden bu pozisyonu şu açıdan vermediniz?' Biz gidip kulüplere ‘Niye 4-4-2 ya da 4-3-3 çıkmadınız maça' demiyoruz. Kazanıp kaybedeni biz belirlemiyoruz.

HANDE SÜMERTAŞ REJİYİ BİLMEZ

Hande Sümertaş kamera açısıyla, reji odasının ne olduğunu bile bilmiyor. Onun sadece spor içeriklerinin alımıyla ilgili bir görevi var. Bizim objektif olmama gibi bir durumumuz asla olamaz. Bir yandan da benim sunucuma, muhabirime günaşırı baskı yapamazsınız. Benim basın özgürlüğümü elimden almaya çalışıyorsunuz.

ʻʻ Kimse bizden isteyemez Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur.

Kişisel fikrim olarak maçların çoğu stadyumda oynanmıyor, medyada oynanıyor. Bence asıl problem bu. Gizli ajandaları, farklı hedefleri, algılarını ekrana yansıtmak yerine biz oturup futbol konuşuyoruz. Yorumcularımız analitik şekilde futbol konuşuyor.

ASIL PROBLEM BANKALAR

Problemin büyük kısmı kulüp başkanlarının kısa bir süre için seçiliyor olması. Kısa vadeli planları var bu yüzden. TFF, yayıncı kuruluşa diğer kulüplere saldırıyorlar ama asıl problemleri bankalarla.

FUTBOL EKONOMİSİ KÜÇÜLÜR

Türkiye, Çin'in ardından kaçak yayınlarda ikinci sırada. Hakkını koruyamadığınız bir ürünü kimseye satamazsınız. Yüzde 85'ini durdurduk ama bu aksiyonların arkasında bayağı büyük kuruluşlar var. Düzgün şekilde mücadele edilmezse futbol ekonomisi küçülecek.

YENİ YAYIN İHALESİ YORUMU

Yeni yayın ihalesi olduğunda aksiyonumuzu alacağız. Burada 2 milyar dolarlık yatırım yaptık. Biz uzun soluk için buradayız. ödemeyi hiç durdurmadık. Oynanan maç başına geçildi sadece.

ŞAMPİYON BİZİ İLGİLENDİRMEZ

Bizim için iyi olan şey Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iyi olması. Eğer bu takımlar iyi olursa iyi bir ligimiz olur. Günün sonunda bu dört takım ya da başka birinin şampiyon olması bizi ilgilendirmez.

ÖZÜRÜ BEĞENMEDİLER

Maçlar seyircisiz olunca yapay sesler devreye soktuk. Karagümrük yeni çıktığı için ilk maçlarından birkaç ses koyduk. Çok zor duyulan sesler var. Ağustos’tan beri kullanıdIğımız sesi aralıkta tespit ettik. Maalesef iki arkadaşımız görevinden oldu ve özür diledik. Özrümüzü, açıklama saat 19.05'te yapılmış diye beğenmediler.

Fanatik Fenerbahçelilerin olduğunun farkındayız. Biz bir iki hafta bekleyelim dedik. Ama bir noktadan sonra siz bizim logomuzu illegal şekilde kullanırsanız bu problem olur. Londra'daki hukuk kanadımız bu işe el koyabilir.

Tişörtleri çıkarın, ne söylemek istiyorsanız söyleyin hiçbir problem yok. Bazı şeylerin ihlalini yapmayalım artık. Yüzde yüz olmasa da bazı şeyleri aştığımızı düşünüyorum.