Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul’da

Şenol Güneş'ten boşalan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oluyor. Spor yazarları, yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

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Milli Takımda Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımını çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz’a teklif götürdü. Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul’a geldi.

Görüşmeler için İstanbul’a gelen ve A Milli Takım teknik direktörlüğü için prensip anlaşmasına varılan Alman teknik direktör Stefan Kuntz, daha sonra ülkesine geri döndü. Hamit Altıntop ile görüşen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.

Öte yandan TFF yönetimi, yerli ve yabancı olmak üzere birçok teknik adam üzerinde çalışırken, Stefan Kuntz dışında Tayfun Korkut, Tayfur Havutçu, Kenan Koçak, Engin Fırat, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Hamza Hamzaoğlu gibi antrenörler telaffuz ediliyor.

Spor yazarlarının milli takım yorumları

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalar devam ediyor. Spor dünyasının önde gelen isimleri de bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler: Yıllar boyu başarısızlıklar yaşadık. Ancak 2000'li yılların başından sonraki ivmelenme bizlerin umutlarını yeşertti. Geldiğimiz noktada yine aynı kabusu görmek istemediğimizden bir bunalım yaşadık ve bunun neticesinde de bir teknik direktörümüzü daha üstelik öğretmen, üstelik projelerini tamamlamasına tahammül edemeden gönderdik. Artık kişiler üzerinden değil, sistem üzerinden tartışma yapmamız gerekiyor. Ulusal takımların başında yerli hocaların olması en büyük dileğimizdir. Çünkü o ruhu yaşayabilecek ve yaşatabilecek, futbolculara anlatabilecek bir isim olmalı. Diğer yandan da futbolun evrensel olduğunu göz önüne alırsak yerli – yabancı ayrımı yapmanın da pek bir önemi yok. Gönlümden geçen isim Okan Buruk'tu, gerek hırsı, gerek isteği ve futbol bilgisiyle. Yeni nesil çağdaş futbolu destekleyen tavırlarıyla Engin Fırat da bir takım tecrübeler edinmiş, hem ulusal hem uluslararası. Bu şansı hak ediyordur. Başarının nasıl geldiğini izlemek kalacak bize ama başarı günlük.

TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan: A Milli Takım teknik direktörlüğü için bizi bilen biriyle çalışmanın bu süreçte daha sağlıklı olacağını düşünüyorum” diyen Fatih Doğan, “Çok kıymetli teknik adamlarımız var. Bu açıdan ilk aklıma gelen Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Hamza Hamzaoğlu, Okan Buruk. Eğer Stefan Kuntz gibi isimler masadaysa ve Alman ekolü çerçevesinde uzun vadeli projeler düşünülüyorsa o zaman 2 dil bilen Moldova eski Teknik Direktörü Engin Fırat, Tayfun Korkut, Kenan Koçak gibi isimler de değerlendirmeye alınmalı. Ancak plan, proje ne ise kamuoyuna doğru anlatılmalı.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Tahir Kum: Şayet Şenol Güneş maçtan sonraki o gereksiz açıklamayı yapmasaydı (Bana gelirken yalvardılar) bugün hala milli takımın hocası olabilirdi. Gitmesi tamamen yaptığı bu çıkışla ilgi. Gelecek teknik adam konusunda yönetimin kararı yabancı. Ancak son anda sürpriz şekilde yerliye dönüş olma ihtimali yüksek. Ama bir yerli – yabancı tartışması yaşanacaksa bunu ortadan kaldırabilecek, inandığım, güvendiğim, hem yerli hem de yabancı diyebileceğimiz teknik adam bana göre bugün Almanya'da yaşayan Tayfun Korkut'tur. Zaten ekibi yabancılardan oluşuyor. Bizim de acilen huyumuzu, suyumuzu bilen, takıma ufak bir dokunuş yapması gereken bir teknik adam. Bunun için uzağa gitmeye gerek yok. 4 maçlığına da olsa bu süreç Tayfun ile geçirebilir.

Türkiye Gazetesi Yazarı Hasan Sarıçiçek: Hollanda ve Norveç'i yenen takımın teknik direktörü de Şenol Güneş, rövanşta aynı Hollanda'dan yarım düzine gol yiyen takımın da hocası da aynı kişiydi. Sıkıntı teknik adam kaynaklı olsaydı birbirine taban tabana zıt bu durum asla yaşanmazdı. Asıl sıkıntı mevcut potansiyelden maksimum faydayı üretecek yönetim sisteminin sağlıklı biçimde kurulamamasıdır. Mesela Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan hayal kırıklığını çözebilecek, 2002'deki Can Çobanoğlu tarzı etkili bir sportif direktör ya da menajerin olmaması ne yazık ki.. 2020 Avrupa Şampiyonası'na yüksek bir özgüven ile ‘Nasılsa kupayı alır, döneriz' beklentisi içine giren genç oyuncuların İtalya yenilgisi sonrası içine düştükleri psikolojik yıkım mental anlamda rafine edilemedi ve çöküş kaçınılmaz oldu. Öyle ki o oyuncular kendi kulüp takımlarında bile düşüş yaşadılar. Okan Buruk akla gelen ilk isim ama onun da ailesinde meşgul olduğu önemli bir sağlık sorunu mevcut. Geriye Tayfun Korkut ve Engin Fırat ile Aykut Kocaman isimleri kalıyor ki hiçbiri Şenol Güneş'in boşluğunu dolduramaz.