Trendyol Süper Lig’de heyecan başladı. Dört büyükler içinde sadece Beşiktaş’ın kazandığı haftada futbol dışında, yine gelecek ‘dünya yıldızları’nı konuştuk. Öyle ki 2,90 xg, 38 şut ve 53 kere rakip ceza sahada topla buluşan Galatasaray’ın, ligin yeni ekibi Çorum’la beraber kalmasını sadece transfer üzerinden gördük. Kadroda Osimhen ve Leroy Sane gibi isimler varken. Transfer çılgınlığı öyle absürt bir noktaya geldi ki Galatasaray’ın son 3 transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 orta saha İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu ve Nhaga karşılaşmaya yedek başladı. Sadece İlkay 6 dakika süre alabildi. Durum bu haldeyken orta sahaya bir transfer daha yapılırsa Galatasaray’ın tüm sorunları çözülebilirdi!

Salah’lı Trabzonspor ise son hafta kümede kalmayı başaran Kasımpaşa karşısında 1 puan kaybetti. Transfer gündeminde Nunez var, tabii ki artık Trabzonspor yönetimi transferlerinin hepsini bu düzeyde yapmak zorunda artık. Örnek olarak sundukları transferlerden vazgeçtiler ve yıllardır denenen transfer politikasına geri döndüler.

Kadrosunda neredeyse 40 tane futbolcu bulunan Fenerbahçe ise transfer yasağını yeni kaldıran Gençlerbirliği karşısında sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Öyle ki Şampiyonlar Ligi elemelerinde takımın en iyi isimlerinden biri olan Fred’le henüz yolları ayırmıştı Fenerbahçe.

Durum böyle.

Bu kadrolara 5-6 tane daha dünya yıldızı gelirse takımların uçacağına inanan büyük bir kitle var ülkede. ‘İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır’ gibi klişelere boğulmuş Türk futbolu Gençlerbirliği’nin kazanmasını ve Çorum’un beraberliğini nasıl yorumlayacak.