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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, fon soruşturması kapsamında 24 Ekim’den beri tutuklu.

Çakmak, iki kez ifade verdi.

14 Ekim’deki ilk ifadesinden sonra yurt dışına çıkış ve haftada üç gün imza tedbiriyle serbest bırakıldı. Salıverilince TMSF’nin hesabına iddiaya göre 70-80 milyon TL yatırdı.

Sonradan 1 milyon dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine gözaltına alındı. Piyasa dolandırıcılığı, rüşvet ve suç örgütü üyeliği iddiasıyla cezaevine gönderildi.

Çakmak’a üç suçlama yöneltiliyor:

-Türkiye Sigorta’nın mevduatını yatırma karşılığında Tera’yı Grain Türk hisselerini almaya zorlamak. Hisseler yükselince elindekileri Tera’ya satmak.

-Tera’dan 1 milyon dolar rüşvet almak.

-Türkiye Sigorta’nın devlet tahvillerini Tera’ya vermek.

Çakmak, kendisini terleten sorulara ne cevap verdi?

Ayrıntıları ilk kez öğreneceksiniz.

Tera’yı Grain Türk hissesi almaya zorladı mı?

Bünyesinde 2 şirket (1’i depo) bulunan Grain Türk Holding’in dikkate değer bir ekonomik etkinliği yok.

Fakat yönetimindeki bir isim çok dikkat çekici:

Avukat Ahmet Emir Akben.

Akben, Vakıf Yatırım Genel Müdürü ve eski BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in oğlu.

Çakmak, 2019-2021 arasında Mehmet Ali Akben’in yardımcısıydı.

Acaba 2024’te Grain Türk hissesi alması ile Akbenler arasında bağlantı var mı?

Çünkü holding tam da o yıl kuruluyor.

Tera, 30 Mayıs 2025’te Grain Turk’e ait Özova Tarım’la yatırım görüşmelerine başladığını KAP’a bildiriyor.

11 gün sonra bakın ne oluyor?

Tera, 11 Haziran’da Grain Türk’ün 392.181 lot hissesini alırken, aynı gün Çakmak elindeki 34.044 lot Grain Türk hissesini satıyor.

Kime?

Tabi ki Tera’a.

‘TESADÜF SAYILAMAYACAK DERECEDE...’

Ön bilgiyi aktardıktan sonra soruya geleyim.

Çakmak’a ifadesinde şöyle soruluyor:

“Türkiye Sigorta’nın Tera’ya yatırım yaptığı dönemle entegre olarak bu fonun Grain Türk’e ait hisseden alım gerçekleştirdiği, şahsınızın Grain Türk hissesinde yatırımının bulunduğu tespit edilmiştir. Alınan beyanlarda Türkiye Sigorta’nın Tera’ya yatırım gerçekleştirmesi karşılığında Tera’nın Grain Türk hisselerinden alması yönünde zorlama yapıldığı belirtilmiştir. Şahsınızın Grain Türk hissesinde yatırımı oluşu, Tera’nın Grain Türk hissesinde alım gerçekleştirmesi, Türkiye Sigorta’nın Tera’ya yatırım yapması tesadüf sayılamayacak derecede bir durumun göstergesidir. Söyleyecekleriniz nelerdir?”

Çakmak, pandemi sonrası tarımın ilerlemesi, şirket bilançosunun kuvvetlenmesi, şirketin büyüyeceği ve yatırımlar yapacağı yönündeki açıklamalar ile portföy yöneticisinin tavsiyesi doğrultusunda Grain Türk hissesi aldığını öne sürüyor.

Bir soru daha!

Bu kez tarih ve rakam veriliyor.

“11 Haziran 2025’te uhdenizdeki 34.044 adet lot satışı ile Tera’nın aynı gün 392.181 adet alım işleminin çakıştığı tespit edilmiştir. Bu durumu nasıl açıklarsınız?”

Çakmak, şöyle diyor:

“Hisse satışında alıcının kim olduğu görülmemektedir. Sadece aracı kurum ya da banka olarak görülmektedir. Kim tarafından alındığını bilmem mümkün değildir.”

AYNI GÜN TEKRAR HİSSE ALDI

Çakmak, sattığı hissenin 24.044 lot olduğunu ileri sürüyor.

Avukatları, Çakmak’ın aynı gün 10.500 lot Grain Türk hissesi aldığını, bu hisseleri zararına sattığını iddia ediyor.

Çakmak’ın 2024’te ne kadara alıp 11 Haziran 2025’te ne kadara sattığını sorduğumda yalnızca “Kârda satmış” diyorlar. Bu parayı TMSF hesabına yatırdıklarını söylüyorlar.

Ancak miktarı açıklamıyorlar.

1 milyon dolarlık ‘hediye’

Rüşvet suçlamasına gelirsek...

Soru şu şekilde:

“Türkiye Sigorta’nın Tera’ya yatırımı karşılığında elden 1 milyon dolar hediye niteliğinde para aldığınız, bu işlemin fon olayları olmadan yaklaşık bir hafta önce olduğu yönünde beyanların bulunduğu... Söyleyecekleriniz nelerdir?”

Çakmak, şöyle diyor:

“Yalan. Para aldığımı iddia edenle yüzleşebilirim. Bahsedilen tarih, ailemle Fethiye’de olduğum tarihe denk gelmektedir. Yöneticisi olduğum şirketin likit durumunu gözetmek zorunda olmam sebebiyle fondan çıkış yaparak 2026’nın üçüncü çeyreğindeki ödemeleri gerçekleştirdik. Fondan çıkış yapmam nedeniyle muhtemelen hakkımda beyanda bulunulmuştur. Çünkü taleplerini karşılamadım.”

Avukatlarının iddiasına göre SPK, 28 Ağustos’ta fon rehberini yayınlayınca kaçış başlıyor. Tera, fondan çıkış yapılmaması için Çakmak’tan talepte bulunuyor. Çakmak, ifadesinde, talebi reddettiğini ileri sürüyor.

Avukatları rüşvet iddiasını kimin ortaya attığının söylenmediğini, tarih ve yer bilgisi verilmediğini kaydediyor. Beyanın Tezmen’e ait olup olmadığını bilmediklerini vurguluyorlar. Çakmak’ın Fethiye’de Tezmen’le görüşmediğini savunuyorlar.

Tahvillerin battığını kabul etti

27 Ekim’de bu köşede Çakmak’ın Türkiye Sigorta’nın elindeki devlet tahvillerini, Tera’nın fonlarıyla takas ettiği iddiasını gündeme getirmiştim. 15-20 milyar TL değerindeki tahvillerin Tera’da batmış olabileceğini ifade etmiştim.

Nitekim Türkiye Sigorta, KAP’a yaptığı bildirimde “vadesinde iade edilmeyen devlet iç borçlanma senetleri için 8 milyar 963 milyon TL” ayrıldığını açıkladı.

Bu vurgun, Çakmak’a soruldu.

Soru şu şekilde:

“Tera’da devre dışı borçlanma senediniz var mı? Miktarı ne kadar? Ne zaman borçlanma senedi verildi? Kim tarafından işlemler gerçekleştirildi?”

Çakmak:

“Tera’nın tercih edilmesinin sebebi, yüzde 4-5 saklama komisyonu vermekteydi. Diğer şirketlerle karşılaştırıldığında yüksek oran sebebiyle genel müdür yardımcıları tarafından kabul edilmiştir. Saklanan senetlerin vadesi 28 Eylül’de doluyordu. İadesini vadesinden önce Takas Bank’tan istedik. İade gerçekleştirilmedi. Sözleşmede kira sertifikalarının satılamayacağı, saklama yapılacağı yer almaktadır. Üzerinde ‘satılamaz’ ibaresi var.”

Çakmak, tahvillerin ne zaman Tera’ya verildiğini ve değerini söylemiyor. Yalnızca sözleşmede imzasının olmadığını anlatıyor.

Çakmak’ın bu ifadesini eski bankacı Kerim Rota’ya sordum.

Rota, şu yorumu yapıyor:

“Tera’ya finansman sağlama emeli olmaksızın bu iş yapılmaz. Tera, bu tahvilleri satmıştır. Satmasaydı iadesi gerekirdi. Demek ki şerhe rağmen satılmıştır. Bu suçtur.”