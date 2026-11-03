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Haftalardır fon vurgununu konuşurken, başımızdaki diğer dertleri unutur gibi olduk.

Aslında önümüzde fon soygunundan çok daha ürkütücü bir tablo var.

Türkiye’de uyuşturucu madde bağımlılığı yaşının 13’e düştüğü açıklandı. Yedi-sekiz yıl kadar önce uyuşturucu madde bağımlılığı yaşı 15 idi.

Çocuklarımız zehirleniyor. Her yıl daha kötüye gidiyoruz. Uyuşturucu belası on binlerce hayatı karartıyor!

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Adalet Bakanlığı’nın Ekim 2026 verilerine göre cezaevlerindeki 433 bin tutuklu ve hükümlüden 183 bine yakını uyuşturucudan hapis yatıyor.

Müthiş ürkütücü, ürpertici bir rakam bu! Yani her

10 kişiden 4’ü uyuşturucu suçundan içeride... Korkunç!

Ulusça ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Karanlık ve çıkmaz bir yolda gibiyiz...

Gençlerini kaybeden bir toplumun geleceği de olmaz!

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Hani siyasilerin “Beka sorunu” diye olur-olmaz yerde kullandıkları sakız haline gelmiş bir ifade var ya...

Onların hiçbiri gerçek bir beka sorunu değil ama 13-15 yaşındaki çocuklarımızın uyuşturucu bağımlısı olmaları tam anlamıyla bir beka sorunu.

Gençlerinin önemli bir kısmının “uyuşturucu bağımlısı” olduğu bir toplumun geleceği aydınlık olmaz!

“Beka sorunu” da bir devletin, bir ülkenin veya bir ulusun varlığının, bağımsızlığının, kalıcılığının ciddi bir tehdit altında olmasıdır.

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Uyuşturucu konusunda hazırladığı raporlarla dikkati çeken araştırmacı Osman Atalay, “Kolluk kuvvetleri arzla, satıcılarla mücadele ediyor ancak taleple kim mücadele edecek? Siviltoplum kuruluşları, üniversiteler, cemaatler, bakanlıklar ve öğretmenlerin koordineli bir mücadele politikasıyla bu sorunda mesafe alınabilir” diyor.

Atalay’a göre 30 milyon genç uyuşturucu tehdidi altında!

Polisiye önlemler tek başına yeterli olmuyor. Gençleri bu talepten vazgeçirmek önemli.

Halen uyuşturucu bağımlılarının tedavisi ve denetimli serbestlik kapsamında 100 bin 644 kişi takip altında...

Psikiyatristler madde bağımlılığının bir beyin hastalığı olduğuna dikkati çekiyor.

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İstatistiklere göre ülkemizde suç sıralamasında ilk üç şöyle:

1) Uyuşturucu. 2) Hırsızlık. 3) Adam yaralama.

Türkiye’de 7 milyon kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtiliyor. Bu rakam daha da artarsa toplum olarak geleceğimiz kararır. İktidarın uyuşturucu ile mücadeleyi çok ciddiye alması şart!

Vatandaş kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz!

Kış yaklaşıyor. Elektrik ve doğalgaz konusunda vatandaşı iyi haberler beklemiyor maalesef...

Her ürünün çılgıncasına zamlandığı bu dönemde doğalgaz dondururken, elektrik de çarpacak!

Faturalar kademeli tarifeye geçirilirken devlet desteği de düşürülüyor.

Kamu kurumlarının harcamalarına, makam arabaları saltanatına, heyetler halinde görkemli yurt dışı gezilere para mı dayanır? Devlet bütçesi sürekli açık veriyor ama “İtibardan tasarruf olmaz” diye savurganlıklar devam ediyor.

O zaman ne oluyor?

Gelsin yeni zamlar, vergiler!

Elektrik ve doğalgazda vatandaşa yapılan destek de kesiliyor.

Bu kış 6 milyon 500 bin elektrik ve 2 milyon 800 bin doğalgaz abonesi yüksek faturalarla karşı karşıya kalacak!

Kısacası elektrik çarpacak, doğalgaz üşütecek!

Fakat bana kalırsa bu uygulamayla elektrik vatandaştan çok iktidarı çarpacak!

Şunun şurasında seçimlere en fazla 18 ay kaldı.

Normal seçim tarihi 7 Mayıs 2028...

Meclis “Erken seçim” kararı alırsa bu süre daha da kısalabilir.

Hayat pahalılığının dayanılmaz hale geldiği bu dönemde vatandaş zor da olsa kış günlerini atlatır ama yediği ayazı unutmaz! Sanırım hesabını sandıkta sorar!

GÜNÜN SÖZÜ

Işık hızıyla yayılan dedikodunun iyisi bile kötüdür!