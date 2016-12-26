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Trabzon Haberi: Trabzon’da derede ceset bulundu

Trabzon’da derede ceset bulundu
17:1926 Aralık 2016
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Trabzon’da derede ceset bulundu
Trabzon’da derede ceset bulundu

– TRABZON’da Değirmendere deresinde 50 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. 
TrabzonMaçka karayolunun 8’inci kilometresi Deliklitaş mevkinde, Değirmendere deresinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yolundaki ihbar üzerine saat 15.00 sıralarında bölgeye gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dereden çıkartılan 50'li yaşlardaki erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bu sırada, çalışmalar sırasında uyarılara rağmen ısrarla dere kenarında bekleyen  kalabalık grup, polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Bazı kişilerin de derenin karşısında toplanıp cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı gözlendi. Olayın yaşandığı bölgeye gelen bazı yöre sakinleri de, cesedin 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 56 yaşındaki Abitat Koçal’a ait olabileceğini öne sürdü.

DHA

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