FETÖ operasyonlarında kapatılan hastaneler

FETÖ operasyonları sağlıkta büyük bir deprem etkisi yarattı. İşte OHAL kapsamında kapatılan hastaneler ve gözaltına alınan sağlıkçıların listesi...

FETÖ operasyonları sağlıkta büyük bir deprem etkisi yarattı. İşte OHAL kapsamında kapatılan hastaneler ve gözaltına alınan sağlıkçıların listesi...

15 Temmuz darbe girişiminden sonra askeri ve sivil birçok devlet kuruluşunda ve özel işletmelerde deprem etkisi yaratan operasyonlar başlatıldı. Yapılan operasyonlarda binlerce asker, devlet çalışanı, öğretmen ve sağlıkçı tutuklandı, gözaltına alındı ya da görevden alındı. Buna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda ise FETÖ ile irtibatı olan toplam binlerce sağlıkçı görevinden uzaklaştırıldı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ yaptığı açıklamada, yoğun olarak bir çalışma yürüttüklerini ve 115’i yönetici, bin 504’ü hekim olmak üzere 5 bin 581 kişi Sağlık Bakanlığı personeli görevinden uzaklaştırıldığını belirtti.

FETÖ OPERASYONLARINDA İL İL KAPATILAN HASTANELER

Ankara:

Özel Gümüşiğne Fizik Tedavi ve Rehabiliyasyon Tıp Merkezi

Akpol Tıp Merkezi

Nurlu Göz Hastanesi

Sincan Bilgi Tıp Merkezi

Turgut Özal Üniversitesi Dializ Merkezi

Turgut Özal Üniversitesi S.U.A.M Özel Rentıp Hastanesi

İstanbul:

Fatih Üniversitesi Sema U.A Merkezi

Özel Burç Genetik Hastalıkları ve Tanı Merkezi

Özel İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi

Özel Donegen Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi

İzmir:

İzmir Şifa Üniversitesi Bornova Diyaliz Merkezi

Şifa Üniversitesi Bornova Sağlık Uygulamaları Araştırma Merkezi

Konya:

Mevlana Üniversitesi

Mevlana Üniversitesi Dializ Merkezi

Şanlıurfa:

Özel Anadolu Göz Hastalıkları Dal Merkezi

Özel Ufuk Tıp Merkezi

Özel Ailemiz Tıp Merkezi

Özel Baran Tıp Merkezi

Özel Doğa Tıp Merkezi

Özel HarranMed Kadın Hastalıkları ve Doğum Dal Merkezi

Özel Kurtuluş Dahiliye Dal Merkezi

Özel OSM Ortadoğu Hastanesi

Özel Urfa FTR Dal Merkezi

Özel Uzmanlar Tıp Merkezi

Sakarya:

Özel Altınova Hastanesi

Bursa:

Özel Bahar Hastanesi

Özel Rentıp Hastanesi

Kayseri:

Hacettepe FTR Merkezi

Özel Kayseri Göz Hastanesi

Erzurum:

Özel Erzurum Şifa Hastanesi

Özel Şifa Diyaliz Merkezi

Kütahya:

Özel Kütahya Kent Hastanesi

Gaziantep:

Özel Primer Hospital Hastanesi

Van:

Özel İstanbul Kadın Doğum ve Cerrahi Hastanesi

DARBE SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İL İL GÖREVDEN ALINAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Bolu: Bolu Valiliği'nden edilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 46 sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı. Açığa alınan sağlık çalışanlarının 20’sinin doktor, 26'sının ise hemşire ve sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

İstanbul: Görevden alınan yöneticiler

İstabul T.C. S.B. Fatih Bölgesi KHB. SBÜ. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim Ümran Çetinçelik

Denizli: Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden 15 doktor ve 62 sağlık personeli, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden 16 doktor ve 16 sağlık personeli, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 1 doktor, 12 sağlık personeli, İl Sağlık Müdürlüğü’nden 1 doktor ve 10 sağlık personeli görevlerinden uzaklaştırıldı.

Nevşehir: Soruşturma kapsamında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerde görev yapan 7 uzman doktor, 27 sağlık memuru olmak üzere 34 kişi açığa alınmış oldu.

Isparta: İl Sağlık Müdürlüğünden 79 kişi görevlerinden uzaklaştırıldı.

Konya: Konya İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında kamuya devredilen FETÖ/PDY unsurlarınca yaptırılan 17 katlı 400 yataklı hastane binasının kadın hastalıkları ve çocuk hastanesi olması için Sağlık Bakanlığı'na teklif sunduklarını söyledi.

Çanakkale: Sağlık Müdürlüğü’nden 10 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Bayramiç’te 1 sağlık hizmetleri müdürü ve 1 hemşire görevden uzaklaştırıldı.

Zonguldak: FETÖ soruşturması kapsamında Alaplı Devlet Hastanesi'nde bir kişi, Alaplı Toplum Sağlık merkezi ile Sağlık Müdürlüğünde ise 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep: OHAL’i kapsayan Kanun Hükmünde Kararnameyle, FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesiyle daha önce kayyum atanan Primer Hastanesi, Kamu Hastaneler Birliği’ne devredilerek, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası olarak hizmete başladı.

Malatya: Akçadağ Toplum Sağlık Merkezi TSM’de görev yapan bir Aile Hekimi ile Akçadağ Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir sağlık memuru görevden el çektirildi.

Elazığ: 16’sı doktor, 2’si dişçi olmak üzere toplam 43 sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı.

Samsun: FETO/PDY soruşturması kapsamında, Kamu Hastaneleri Birliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olan ve içlerinde doktorların da bulunduğu 120 personeli açığa alındı.

Manisa: Kula’da Sağlık Grup Başkanlığında 1 doktor, 1 hemşire, Devlet Hastanesinde 1 hemşire, 1 röntgen teknisyeni olmak üzere 4 sağlık personeli açığa alındı.

Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Ziya Tay’ın da bulunduğu 150 sağlık çalışanı açığa alındı.

Eskişehir: FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir'de 2'si üst düzey yönetici olmak üzere 67’si doktor toplam 69 sağlık çalışanının açığa alındığı bildirildi.

Van: Darbe girişimi sonrası Van’da başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün Van YYÜ Tıp Fakültesi’nde görevli 24 doçent görevden uzaklaştırıldı. Aynı soruşturma kapsamında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sevdegül Karadaş ise gözaltına alındı.

Van’daki kamu hastanelerinde görevli 20 personelin de açığa alındığı belirtildi. Görevden alınanlar arasında 3 uzman ve 1 pratisyen doktor bulunduğu belirtildi.

Iğdır: Iğdır Devlet Hastanesi'nde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 uzman doktor, bir aile hekimi, 3 hemşire ve 1 ebe olmak üzere toplam 7 sağlıkçı açığa alındı.

İzmir: İzmir’de, 2 sağlık kuruluşu hakkında kapatma kararı verildi. Kapatılan kurumlardan Şifa Üniversitesi’nin Bornova Hastanesi İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, üniversitesinin Diş Fakültesi Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne, yine üniversitenin Karşıyaka’da bulunan ve şu an hizmet vermeyen polikliniği ise Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne bağlandı.

Bilecik: Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Burak Öztop ve Bilecik Devlet Hastanesi eski başhekimi ve halen Bilecik Devlet Hastanesinde görevli Hakan Yıldız açığa alındı.

Rize: Rize'de devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı çalışan 2 doktor, 5 ebe, 7 hemşire, iki sağlık memuru ve 4 memur görevlerinden alındı.

Elazığ: Sağlık Bakanlığı tarafından Elazığ'daki çeşitli hastanelerde görevli 16'sı doktor, 2'si diş hekimi olmak üzere 43 sağlık çalışanının açığa alındığı öğrenildi.

Nevşehir: FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 15 Temmuz Cuma günü yapılan darbe girişiminin ardından Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerde 2 uzman doktor, 13 sağlık memuru olmak üzere 15 kişi daha açığa alındı. Nevşehir'de bugüne kadar 36 sağlık çalışanı açığa alınmış oldu.

Aksaray: Halk Sağlığı İl Müdürlüğü bünyesinde doktor, ebe, hemşire, tıbbı sekreter olarak görev yapan 19 personel, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, laborant olarak görev yapan 34 personel, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde acil tıp teknisyeni, tıbbı sekreter, şoför, sağlık memuru olarak görev yapan 6 personel görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturmalar başlatılmıştır.

Afyonkarahisar: Soruşturma kapsamında İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli 30 görevli personel açığa alındı.

Mersin: Mersin Bozyazı Devlet Hastanesinde, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 2 hemşire ve 1 sağlık memuru olmak üzere 3 personel açığa alındı.

Bilecik: Bilecik Devlet Hastanesi eski müdürü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetlerden Sorumlu Müdür Osman Nuri Arı gözaltına alındı.

Bursa: İl Sağlık Müdürlüğü’nden 2 kişi gözaltına alındı

Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aralarında eski hastane müdürü ve eski diş hastanesi müdürünün de bulunduğu 26 kişi açığa alındı. Açığa alınanlar arasında doktor, ebe, hemşire, laborant, sağlık memuru da bulunuyor.