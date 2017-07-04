Dünyanın en işlek havaalanında panik

İngiltere'nin ve dünyanın en işlek havaalanlarından biri olan Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor.

Reuters haber ajansının son dakika koduyla geçtiği habere göre Avrupa’nın en büyük havaalanının 3. terminali yangın alarmıyla birlikte boşaltıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken havaalanının resmi Twitter hesabından, “T3 yangın alarmının arkasından boşaltıldı. Konuyu acilen soruşturmaya başladık ve en kısa zamanda durumu güncelleyeceğiz” mesajını paylaştı.

Havaalanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği ve 3. terminalde yangın olmadığını ve durumun kontrol altına alındığı açıklandı.