Hindistan’da Müslüman şoför dövülerek öldürüldü!

Hindistan’da hiçbir kanuni yetkisi olmayan ve zorla kendi fikirlerine göre düzen sağlamaya çalışan bir grup, inek taşıyıcılığı yapan Müslüman şoförü döverek öldürdü.

Akıllara durgunluk veren olay inek kesmenin bazı eyaletlerde suç sayıldığı Hindistan'daki şoförün yol ortasında durdurulmasıyla başladı. Saldırganlar kamyonet şoförü 55 yaşındaki Pehlu Khan'ı yol ortasında dövmeye başladı. Kanlar içerisinde etrafındakilerin şiddetine maruz kalan Khan ve beraberindeki 4 arkadaşı, saldırganlar tarafından feci şekilde dövüldü. Kamyoneti ise saldırgan grup tarafından parçalandı.

Hastaneye kaldırılan ve vücuduna ölümcül yaralar alan 55 yaşındaki kamyonet şoförü olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Indian ExPress'e konuşan şoförün arkadaşı Amet, ineklerin kurban edilmek için değil sütlerinin sağılması için taşıdıklarını ve kaçakçılık yapmadıklarını taşıyıcılık belgelerinin tam olduğunu söyledi. Yüzde 14'ü Müslüman olan ülkede inekler kutsal sayılıyor ve bazı eyaletlerde inek kesmek suç olarak nitelendiriliyor. DHA