Son dakika… İran’da korkutan deprem

İran'ın ikinci büyük kenti Meşhed kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Meşhed’in 76 km kuzeydoğusu olarak belirlendi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin, yerin 33 km altında meydana geldiğini açıkladı. İran haber ajansı Tasnim ise derinliğin 10 km olduğunu duyurdu.

Depremin ardından kısa süre içinde, en büyüğü 4.7 olan beş artçı sarsıntı yaşandı.

Bölgede henüz can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor ancak deprem nedeniyle bölgeyle iletişimde zorluklar yaşanıyor.

Kurtarma çalışmaları için İran Kızılayı bölgeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor…