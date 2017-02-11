Afrika ülkesi Angola'nın kuzeyindeki Uige kentinde bulunan bir stadyumda izdiham çıktı. İçeri giremeyen taraftarların kapılara yüklenmesiyle yaşanan korkunç olayda en az 17 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı.

Son dakika… Afrika ülkesinde büyük şok! Çok sayıda ölü var

Afrika ülkesi Angola'nın kuzeyindeki Uige kentinde bulunan bir stadyumda izdiham çıktı. İçeri giremeyen taraftarların kapılara yüklenmesiyle yaşanan korkunç olayda en az 17 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı.

Sağlık yetkilileri, İzdiham esnasında düşenlerin bir kısmının sıkıştığını ve boğularak hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

Şoke eden olay, birinci lig ekiplerinden Santa Rita de Cassia’nın Recreativo do Libolo takımını ağırladığı maçta yaşandı.

Reuters haber ajansına konuşan hastane yetkilisi Ernesto Luis, “Bazı insanlar diğerlerinin üstünde yürümek zorunda kaldı. 76 yaralıdan 17’si hayatını kaybetti” dedi.

Yaralılardan 5’inin sağlık durumunun ciddi olduğu gelen bilgiler arasında.

Angola ve Portekiz medyasında çıkan haberlerde, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

Recreativo de Libolo’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, olay, “Angolo futbol tarihinde emsali görülmemiş bir trajedi” olarak nitelendirildi.

Yerel medya, Angola Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos’un olaya ilişkin soruşturma talimatı verdiğini yazdı.

Maç, ev sahibi takım Santa Rita de Cassia’ın mağlubiyetiyle sona erdi.