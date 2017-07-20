Son dakika… Almanya’dan Türkiye açıklamaları peş peşe geldi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıkladığı önlemlerin Türkiye'deki gelişmeler düşünüldüğünde gerekli ve kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “İnsan hakları aktivistinin tutuklanmasının aşırı olduğunu ve kanunla uyumlu olmadığına inanıyoruz” demişti.

Peter Steudtner’in tutuklanmasının ardından tatilini yarıda keserek Almanya’ya dönen Gabriel, “Türkiye'ye çok fazla sabır gösterdik ki bazen bunu yapmak hiç kolay olmadı” ifadesini kullandı.

Gabriel sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ile ilişkilerimiz daha önce olduğu gibi devam edemez, Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye'deki yatırımlarını nasıl garantiye alabileceğimizi bilemiyoruz. Önümüzdeki günler ve haftalarda AB'deki ortaklarımızla Türkiye'nin AB üyeliği hedeflerini ele alacağız. Mevcut şartlarda Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti (Türkiye'ye yönelik) başka adımları da değerlendiriyor.”

İLGİLİ HABER Almanya'dan çok sert Türkiye açıklaması

Alman Bakan, Büyükada'daki gözaltıların da önceden planlanmış olduğunu öne sürdü.

Almanya'nın saygın dergilerinden Stern, Almanya'nın Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğini yazarken; Almanya'nın çok satan gazetesi Bild de Ankara'nın Deniz Yücel'i takas olarak kullanabileceği iddiasını okuyucularıyla paylaştı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert çarşamba günü yaptığı basın toplantısında “son gelişmeler ışığında Türkiye'ye yönelik AB'nin mali yardımlarının gözden geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” demişti